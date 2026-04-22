Preocupante alerta por lluvias fuertes sacude hoy miércoles a Buenos Aires: qué zonas están afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un nuevo aviso para este miércoles por lluvias fuertes en diversas zonas del país.
Luego de algunos días con intestabilidad, la nueva semana continúa con mal clima en varias zonas del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía una preocupante alerta por lluvias fuertes para este miércoles, que alcanza a zonas de diferentes regiones del país, incluidas algunas de la provincia de Buenos Aires.
De esta manera, el SMN mantenía una alerta amarilla que afectaba este miércoles 22 de abril a zonas de la costa de la provincia bonaerense.
A su vez, la advertencia por fuertes precipitaciones también alcanzaba a zonas de la provincia de Tierra del Fuego, en el sur del país.
Qué dice el alerta por lluvias fuertes
De acuerdo con el informe del organismo, en el caso del alerta amarilla, el área será afectada por lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, los cuales podrían ser superados localmente. Dentro de estas áreas de precipitación se darán también tormentas embebidas, y no se descarta la caída puntual de granizo.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura.
- Limpiá desagües y sumideros.
- Alejate de zonas inundables.
- Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
Cómo sigue el clima en el AMBA
Luego de dos jornadas con clima inestable y lluvias de variada intensidad, el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continúe con buenas condiciones y un leve descenso térmico.
De esta manera, el miércoles, de acuerdo con el organismo, tendría cielo entre mayor y parcialmente nublado en las primeras horas; pasando a algo nublado para la tarde y noche, junto con marcas de entre 10 y 20 grados.
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