Preocupante alerta por lluvias fuertes sacude hoy miércoles a Buenos Aires: qué zonas están afectadas

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, los cuales podrían ser superados localmente. Dentro de estas áreas de precipitación se darán también tormentas embebidas, y no se descarta la caída puntual de granizo.

Las recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cómo sigue el clima en el AMBA

Luego de dos jornadas con clima inestable y lluvias de variada intensidad, el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continúe con buenas condiciones y un leve descenso térmico.

De esta manera, el miércoles, de acuerdo con el organismo, tendría cielo entre mayor y parcialmente nublado en las primeras horas; pasando a algo nublado para la tarde y noche, junto con marcas de entre 10 y 20 grados.