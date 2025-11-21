La alerta meteorológica que se mantiene en Buenos Aires y que preocupa este viernes: el informe del SMN

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

image Alerta por tormentas y granizo en varias regiones del país. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Recomendaciones por tormentas fuertes:

El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones.

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta por viento fuerte

El informe del SMN para las zonas alcanzadas por este aviso indica que el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

image Alerta por viento fuerte en varias regiones del país. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.