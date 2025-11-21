La alerta meteorológica que se mantiene en Buenos Aires y que preocupa este viernes: el informe del SMN
El organismo renovó sus avisos para el inicio del fin de semana por vientos fuertes en el AMBA, y por otros fenómenos en diversas zonas. Los detalles.
El mal clima sigue en varias partes de la Argentina y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este viernes nuevos alertas por tormentas fuertes con posible caída de granizo, y otros por viento fuerte, con varias regiones afectadas, entre ellas, algunas de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad.
De esta manera, sigue este viernes 21 de noviembre un aviso de nivel amarillo por tormentas fuertes para zonas de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, Catamarca y Tucumán.
Al mismo tiempo, en la zona del AMBA y en Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán, también regía un alerta amarillo por viento fuerte.
Alerta por tormentas fuertes
La nueva advertencia del organismo meteorológico indicó que, en zonas con alerta amarilla, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 km/h y ocasional caída de granizo.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones por tormentas fuertes:
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Alerta por viento fuerte
El informe del SMN para las zonas alcanzadas por este aviso indica que el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.
