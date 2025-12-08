Inminente regreso de las lluvias a Buenos Aires: qué día de esta semana y a qué hora se larga
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un pronóstico poco alentador para las próximas horas. Enterate todos los detalles acá.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró en estas horas un marcado descenso en las temperaturas máximas, lo que permitió a porteños y bonaerenses disfrutar del alivio. Sin embargo, además de que está pronosticado el regreso del calor, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también adelantó el regreso de las lluvias.
En este sentido, el organismo lanzó recomendaciones y advertencias para las próximas horas.
Cuándo volverá a llover en el AMBA
El SMN indicó que este martes 9 de diciembre volverán las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores: los chaparrones se esperan en horas de la tarde del arranque de esta semana corta. Afortunadamente para los ciudadanos del AMBA, la previsión de precipitaciones no se extiende más allá de este martes.
Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones en caso de precipitaciones:
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Vuelve el calor extremo al AMBA: hasta cuándo el termómetro estará por debajo de los 30 grados
El SMN ya anticipó el regreso del calor intenso y será el próximo jueves 11 de diciembre, cuando el termómetro marque 31 grados de máxima. En tanto, la mínima de esa jornada será de 20 grados, por lo que nuevamente Buenos Aires arderá ante un cielo parcialmente nublado y un viento que provendrá del Noroeste durante toda la jornada.
Luego, a partir del viernes, las máximas rondarán los 32 y 33 grados, asegurando un fin de semana ardiente en la Ciudad.
