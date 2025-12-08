Inminente regreso de las lluvias a Buenos Aires: qué día de esta semana y a qué hora se larga

Vuelve el calor extremo al AMBA: hasta cuándo el termómetro estará por debajo de los 30 grados

El SMN ya anticipó el regreso del calor intenso y será el próximo jueves 11 de diciembre, cuando el termómetro marque 31 grados de máxima. En tanto, la mínima de esa jornada será de 20 grados, por lo que nuevamente Buenos Aires arderá ante un cielo parcialmente nublado y un viento que provendrá del Noroeste durante toda la jornada.

ola de calor

Luego, a partir del viernes, las máximas rondarán los 32 y 33 grados, asegurando un fin de semana ardiente en la Ciudad.

image