"¿Qué le hicieron?": el desgarrador reclamo de la mamá del corazón de Ángel

Las últimas veces que Luis López pudo ver a su hijo en vida notó que el nene "tenía marquitas, estaba todo picado", según Andrade, que cuestionó el estado de vulnerabilidad en el que vivía.

"Decían que tenía todo, pero nosotros lo vimos siempre con la misma ropa, en mal estado", señaló, y hasta se refirió a torturas de parte del entorno que mantenía relación con la madre del menor.

La muerte de Ángel reavivó los planteos surgidos del caso de Lucio Dupuy, que fue asesinado a golpes por la pareja de su madre en Santa Rosa, La Pampa, mientras su padre reclababa la tenencia en La Plata, provincia de Buenos Aires.

"A nosotros nos alejaron, nos pusieron una perimetral. Teníamos que esperar tres meses para poder acercarnos de nuevo", señaló Andrade en el caso de Ángel.

La hipótesis del asesinato tras sufrir maltrato infantil cobró más fuerza este jueves con la divulgación del informe de la autopsia, en el que consta que su cuerpo presentaba "lesiones internas en la cabeza".