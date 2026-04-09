"¿Qué le hicieron?": el desgarrador reclamo de la mamá del corazón de Ángel
Lorena Andrade es la pareja del papá de Ángel y cuidó del nene de cuatro años como si fuese propio. "Lo mataron porque quería estar con nosotros", aseguró.
La Justicia de Chubut empezó a investigar las circunstancias en las que murió Ángel, de cuatro años, tras lo que habría sido un extenso período de maltrato infantil. Este jueves el padre del nene y su mujer reclamaron justicia durante el entierro.
"¿Qué le hicieron para que su cuerpito colapse?", disparó Lorena Andrade cuando las cámaras de televisión registraron el momento en que ella y su pareja, Luis López, dejaban a Ángel en el Cementerio Oeste de Comodoro Rivadavia.
Andrade aseguró que en los meses previos a la muerte de Ángel su madre "lo alejó de todos", posiblemente con la orden de restricción que la justicia emitió a raíz de su denuncia contra el padre del nene.
"De sus hermanas, que son mis hijas, del jardín, de nosotros", enumeró Andrade, quien reveló que había una audiencia pautada para el 20 de abril para que la Justicia de Chubut definiera con quién viviría el nene.
"Por eso lo mataron, porque él quería estar con nosotros", sentenció la mujer, que se convirtió en mamá del corazón del hijo de su pareja.
Las últimas veces que Luis López pudo ver a su hijo en vida notó que el nene "tenía marquitas, estaba todo picado", según Andrade, que cuestionó el estado de vulnerabilidad en el que vivía.
"Decían que tenía todo, pero nosotros lo vimos siempre con la misma ropa, en mal estado", señaló, y hasta se refirió a torturas de parte del entorno que mantenía relación con la madre del menor.
La muerte de Ángel reavivó los planteos surgidos del caso de Lucio Dupuy, que fue asesinado a golpes por la pareja de su madre en Santa Rosa, La Pampa, mientras su padre reclababa la tenencia en La Plata, provincia de Buenos Aires.
"A nosotros nos alejaron, nos pusieron una perimetral. Teníamos que esperar tres meses para poder acercarnos de nuevo", señaló Andrade en el caso de Ángel.
La hipótesis del asesinato tras sufrir maltrato infantil cobró más fuerza este jueves con la divulgación del informe de la autopsia, en el que consta que su cuerpo presentaba "lesiones internas en la cabeza".
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