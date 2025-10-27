Cambios en la licencia de conducir: la nueva forma de tramitarla en todo el país

El trámite puede realizarse de manera totalmente digital a través de la app o el sitio web de Mi Argentina, sin necesidad de acudir al centro emisor. Los pasos son los siguientes:

Ingresar a la sección "Renovación y/o ampliación de licencia".

Verificar los datos personales y realizar el pago de las boletas correspondientes.

Elegir los prestadores autorizados para los exámenes médicos o cursos requeridos.

Esperar que los resultados sean cargados al sistema por el prestador.

Acceder al carnet en formato digital dentro de la aplicación.

En caso de preferir la versión física, el conductor deberá contactar al Centro Emisor de Licencias de su jurisdicción.