Licencia de conducir: el límite de edad para realizar el trámite y qué cambia a partir de esa edad

El examen puede realizarse en centros médicos públicos o privados que cuenten con profesionales registrados ante la ANSV. El mismo especialista será el encargado de cargar los resultados en el sistema nacional, lo que permite aprobar la renovación de forma instantánea.

Si el resultado del control no es favorable, la renovación puede ser rechazada o suspendida temporalmente hasta que se acredite la aptitud necesaria para conducir.

El trámite puede realizarse de manera totalmente digital a través de la app o el sitio web de Mi Argentina, sin necesidad de acudir al centro emisor. Los pasos son los siguientes:

Ingresar a la sección "Renovación y/o ampliación de licencia".

Verificar los datos personales y realizar el pago de las boletas correspondientes.

Elegir los prestadores autorizados para los exámenes médicos o cursos requeridos.

Esperar que los resultados sean cargados al sistema por el prestador.

Acceder al carnet en formato digital dentro de la aplicación.

En caso de preferir la versión física, el conductor deberá contactar al Centro Emisor de Licencias de su jurisdicción.

Cómo es la nueva licencia de conducir digital

La Licencia Nacional de Conducir tiene ahora un formato completamente digital, que puede mostrarse desde la aplicación Mi Argentina.

El documento cuenta con un nuevo diseño y un código QR dinámico, que se actualiza cada 24 horas y permite verificar en tiempo real la vigencia del carnet y el estado psicofísico del titular, incluso en zonas sin señal o conexión a internet.

El formato físico continúa disponible de forma opcional, aunque con un costo adicional. En ambos casos la validez legal es idéntica, y el vencimiento consignado es el mismo que figura en la versión electrónica.