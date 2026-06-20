Cambios en los servicios públicos de Buenos Aires por el feriado del 20 de junio
La Ciudad de Buenos Aires ajusta el funcionamiento de sus servicios con motivo del Día de la Bandera, una fecha inamovible que no dará lugar a un fin de semana largo.
Este sábado 20 de junio se conmemora el Día del Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano. Por tratarse de un feriado nacional, la fecha impactará en el funcionamiento de hospitales, escuelas, recolección de residuos, transporte y otros ámbitos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según informó el Gobierno porteño, los servicios públicos de la Ciudad funcionarán con una modalidad particular durante este día. El transporte público operará con los horarios habituales de feriados y fines de semana.
El subte comenzará a prestar servicio a las 6:00 y finalizará cerca de la medianoche, según la línea y la estación. Las frecuencias serán las propias de los sábados, con intervalos que van de 6 a 13 minutos dependiendo del ramal. Cabe destacar que, por ser feriado nacional, no se ofrecerá el servicio nocturno extendido hasta la 1:30.
En los hospitales públicos solo permanecerán activas las guardias y el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME). En tanto, Defensa Civil, la Guardia de Auxilio y Emergencias, y la Línea 103 mantendrán guardias operativas durante toda la jornada. Los cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y el crematorio de la Ciudad habilitarán inhumaciones exclusivamente de 9 a 12 horas, y solo para traslados al lugar de destino.
En materia de estacionamiento, durante todo el sábado estará permitido estacionar junto al cordón de ambas aceras sobre las avenidas donde habitualmente hay prohibición en días hábiles de 7 a 21. En las zonas con estacionamiento medido, el sistema no regirá. Las arterias con prohibición de estacionar las 24 horas mantendrán esa restricción.
Las Ecobici funcionarán con normalidad, permitiendo dos horas de uso por viaje, tal como ocurre en feriados y fines de semana. Los controles de alcoholemia y estupefacientes se llevarán a cabo de manera rotativa en distintos puntos de la Ciudad.
El Registro Civil permanecerá cerrado, aunque se dispondrá de una guardia de defunciones entre las 8:30 y las 12:30. Otros servicios que no abrirán durante el feriado son: la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, la Dirección General de Rentas, el Registro de Licencias para Conducir de la sede Roca, las siete plantas de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y la Dirección General de Infracciones (excepto una guardia de 9 a 12 para la devolución de vehículos retirados de la vía pública).
En cuanto a los espacios verdes, la Reserva Ecológica abrirá de 8 a 18, siempre que las condiciones climáticas lo permitan, y el Jardín Botánico recibirá visitas de 9:30 a 17:45. Los parques Sarmiento, Belgrano y Roca también estarán abiertos al público.
Los museos dependientes del Gobierno porteño —entre ellos, el Museo del Humor, Casa Carlos Gardel, Museo de Arte Español Enrique Larreta, Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, Museo de Arte Popular José Hernández, Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, Museo de Esculturas Luis Perlotti, Museo de la Ciudad, Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken e Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra— abrirán con normalidad. En cambio, los teatros bajo la órbita del GCBA no ofrecerán funciones durante el feriado.
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