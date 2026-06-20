Cambios en los servicios públicos de Buenos Aires por el feriado del 20 de junio

Las Ecobici funcionarán con normalidad, permitiendo dos horas de uso por viaje, tal como ocurre en feriados y fines de semana. Los controles de alcoholemia y estupefacientes se llevarán a cabo de manera rotativa en distintos puntos de la Ciudad.

El Registro Civil permanecerá cerrado, aunque se dispondrá de una guardia de defunciones entre las 8:30 y las 12:30. Otros servicios que no abrirán durante el feriado son: la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, la Dirección General de Rentas, el Registro de Licencias para Conducir de la sede Roca, las siete plantas de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y la Dirección General de Infracciones (excepto una guardia de 9 a 12 para la devolución de vehículos retirados de la vía pública).

En cuanto a los espacios verdes, la Reserva Ecológica abrirá de 8 a 18, siempre que las condiciones climáticas lo permitan, y el Jardín Botánico recibirá visitas de 9:30 a 17:45. Los parques Sarmiento, Belgrano y Roca también estarán abiertos al público.

Los museos dependientes del Gobierno porteño —entre ellos, el Museo del Humor, Casa Carlos Gardel, Museo de Arte Español Enrique Larreta, Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, Museo de Arte Popular José Hernández, Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, Museo de Esculturas Luis Perlotti, Museo de la Ciudad, Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken e Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra— abrirán con normalidad. En cambio, los teatros bajo la órbita del GCBA no ofrecerán funciones durante el feriado.