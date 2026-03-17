Cambios en los trenes Mitre y Sarmiento: el plan para agilizar la llegada a Retiro y Once

accidente tren sarmiento 2013

La resolución solo se implementó en las operaciones de las líneas Mitre, Sarmiento y Tren de la Costa al considerarse que no contaban con elementos de seguridad que impidieran una colisión contra los paragolpes en el caso de un error humano. El objetivo principal era garantizar la seguridad de los pasajeros en el arribo a las cabeceras.

Sin embargo, la medida generó críticas por las demoras y el impacto que generaba en la frecuencia del servicio. En este sentido, la derogación de la resolución 1243/2013 podría mejorar los tiempos de viaje y reducir aglomeraciones en horas pico.

estacion retiro

Desde gremios y asociaciones de usuarios dieron el visto bueno a la medida, según adelantó el medio EnElSubte, pero advirtieron que que cualquier cambio que se produzca debe ir acompañado de controles rigurosos, inversión en infraestructura y capacitación para el personal.

El plan para agilizar la llegada de los trenes a las estaciones terminales incluiría una revisión a cargo de auditores técnicos, alternativas tecnológicas y protocolos que permitan mantener controles sin la necesidad de bajar la marcha a niveles tan reducidos. Además, deberán realizarse pruebas piloto y ensayos controlados para evaluar la posibilidad de aplicar velocidades intermedias y su impacto con los nuevos sistemas automáticos de frenado.

El análisis de riesgos, informes técnicos, dictámenes legales y la aprobación del organismo regulador competente serán claves. Hasta el momento, la resolución 1243/2013 sigue vigente y sin modificaciones.