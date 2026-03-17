Cambios en los trenes Mitre y Sarmiento: el plan para agilizar la llegada a Retiro y Once
El Gobierno analizaría eliminar la restricción de velocidad de 5 km/h para el ingreso a las terminales ferroviarias. La medida está impuesta desde 2013.
Tras los reclamos de usuarios por la eficiencia y lentitud del servicio ferroviario, el Gobierno estaría evaluando la posibilidad de derogar la norma que obliga a los trenes de las líneas Mitre y Sarmiento a ingresar a las estaciones de Once y Retiro a una velocidad de apenas 5 km/h.
La decisión de analizar la derogación de la norma trasciende pocos días después de que se concretara la reapertura de la estación Retiro, la cual estuvo cerrada durante dos meses debido a obras de renovación. Desde Trenes Argentinos aseguraron que se llevaron a cabo refacciones en la estructura ferroviaria las cuales incluyeron la renovación del antiguo sistema de señalamiento, con más de cien años de antigüedad, por equipamiento moderno, así como también la instalación del sistema de frenado automático ATS (Automatic Train Stop) en la terminal cabecera de la línea Mitre.
Según trascendió, luego de esta serie de cambios, desde el Ministerio de Transporte estarían abocados a derogar la resolución 1243/2013, la cual fue dictada luego del segundo incidente ferroviario en la estación de Once con el objetivo de priorizar la seguridad durante las maniobras de ingreso de los trenes a las terminales.
Desde 2013, los trenes de la línea Mitre y Sarmiento deben reducir la velocidad hasta 5 km/h cuando se encuentren a 20 metros de llegar a punta de plataforma de la estación terminal, manteniendo esa velocidad hasta su detención absoluta.
La medida fue impuesta como consecuencia del segundo accidente de Once. El siniestro se produjo el 19 de octubre de 2013, cuando una formación del tren Sarmiento ingresó a la cabecera a una velocidad superior a la permitida, colisionando contra los paragolpes y subiéndose a la plataforma. Por el hecho, más de 100 personas resultaron heridas.
La resolución solo se implementó en las operaciones de las líneas Mitre, Sarmiento y Tren de la Costa al considerarse que no contaban con elementos de seguridad que impidieran una colisión contra los paragolpes en el caso de un error humano. El objetivo principal era garantizar la seguridad de los pasajeros en el arribo a las cabeceras.
Sin embargo, la medida generó críticas por las demoras y el impacto que generaba en la frecuencia del servicio. En este sentido, la derogación de la resolución 1243/2013 podría mejorar los tiempos de viaje y reducir aglomeraciones en horas pico.
Desde gremios y asociaciones de usuarios dieron el visto bueno a la medida, según adelantó el medio EnElSubte, pero advirtieron que que cualquier cambio que se produzca debe ir acompañado de controles rigurosos, inversión en infraestructura y capacitación para el personal.
El plan para agilizar la llegada de los trenes a las estaciones terminales incluiría una revisión a cargo de auditores técnicos, alternativas tecnológicas y protocolos que permitan mantener controles sin la necesidad de bajar la marcha a niveles tan reducidos. Además, deberán realizarse pruebas piloto y ensayos controlados para evaluar la posibilidad de aplicar velocidades intermedias y su impacto con los nuevos sistemas automáticos de frenado.
El análisis de riesgos, informes técnicos, dictámenes legales y la aprobación del organismo regulador competente serán claves. Hasta el momento, la resolución 1243/2013 sigue vigente y sin modificaciones.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario