El tren Mitre vuelve a la estación Retiro: desde cuándo

Durante ese tiempo, además, se renovaron 7,7 kilómetros de vías del ramal Tigre, lo que elevó a 29 kilómetros el total de traza ferroviaria modernizada entre Empalme Maldonado y Tigre. También se adecuaron 13 cuadros de estación, se renovaron 16 pasos a nivel y 12 puentes.

Según informó la empresa, las obras de renovación de vías en el ramal Tigre del tren Mitre continuarán realizándose durante la noche con el objetivo de minimizar el impacto en el servicio y garantizar el funcionamiento normal durante el día.

Con el avance de las obras de modernización de la infraestructura y del sistema de señalamiento, desde la empresa estiman que el tiempo de viaje entre Retiro y Tigre podría reducirse aproximadamente 10 minuto hacia mediados de años. En tanto, está previsto que, para fines de 2026 se reduzca otros siete minutos más.

