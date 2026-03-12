El tren Mitre vuelve a la estación Retiro: desde cuándo
Después de dos meses, los ramales Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre restablecen su servicio completo.
Los tres ramales del tren Mitre vuelven a llegar a la estación Retiro desde este jueves luego de casi dos meses de servicios reducidos e interrumpidos por diversas obras de renovación en las vías.
El restablecimiento del servicio se autorizó luego de que se realizaran una serie de ensayos técnicos con formaciones sin pasajeros. Según la empresa ferroviaria, las pruebas arrojaron resultados satisfactorios y permitieron comprobar el correcto funcionamiento del nuevo sistema, garantizando las condiciones de circulación en el ingreso a la terminal.
El servicio de los ramales los ramales Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre estuvo reducido desde el 10 de enero por refacciones en la estructura ferroviaria que incluyeron el reemplazo de 120 kilómetros de cables, la instalación de nuevas señales y semáforos para la circulación de trenes y la renovación del antiguo sistema de señalamiento, que tenía más de cien años de antigüedad, por equipamiento moderno.
Para realizar este tipo de trabajos fue necesario desconectar completamente el sistema anterior y vincularlo con la nueva infraestructura, proceso que obligó a reducir el servicio ferroviario durante varias semanas y no permitía que los trenes llegaran a Retiro.
Las obras estuvieron a cargo de Trenes Argentinos Infraestructura y forman parte del plan de mejoras impulsado en el marco de Emergencia Ferroviaria, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad operacional y optimizar el funcionamiento de uno de los corredores más utilizados del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Durante ese tiempo, además, se renovaron 7,7 kilómetros de vías del ramal Tigre, lo que elevó a 29 kilómetros el total de traza ferroviaria modernizada entre Empalme Maldonado y Tigre. También se adecuaron 13 cuadros de estación, se renovaron 16 pasos a nivel y 12 puentes.
Según informó la empresa, las obras de renovación de vías en el ramal Tigre del tren Mitre continuarán realizándose durante la noche con el objetivo de minimizar el impacto en el servicio y garantizar el funcionamiento normal durante el día.
Con el avance de las obras de modernización de la infraestructura y del sistema de señalamiento, desde la empresa estiman que el tiempo de viaje entre Retiro y Tigre podría reducirse aproximadamente 10 minuto hacia mediados de años. En tanto, está previsto que, para fines de 2026 se reduzca otros siete minutos más.
