Un micro con hinchas de Estudiantes chocó contra una vaca cuando volvían de Santiago del Estero
No hubo heridos y los pasajeros debieron esperar otro micro para continuar el regreso a La Plata, tras la final ante Rosario Central.
Un micro que trasladaba hinchas de Estudiantes de La Plata chocó contra una vaca en una ruta de Santiago del Estero cuando emprendía el regreso a Buenos Aires, luego de la final de la Supercopa Internacional en la que cayó por 3 a 1 ante Rosario Central.
El accidente ocurrió a unos 40 minutos del Estadio Único Madre de Ciudades. El animal quedó atravesado en la parte delantera del vehículo y murió como consecuencia del impacto, mientras que el micro sufrió daños que le impidieron continuar el recorrido.
Al conocerse la noticia hubo preocupación entre familiares y otros simpatizantes, aunque finalmente se confirmó que todas las personas se encontraban ilesas.
Tras el incidente y el susto, los hinchas debieron esperar la llegada de otro micro para poder retomar el viaje hacia La Plata.
Escándalo en la Supercopa Internacional: piñas en el campo de juego y en el túnel, y la irrupción de Verón
La definición de la Supercopa Internacional terminó este domingo sumida en un escándalo mayúsculo. En un partido caliente y disputado, Rosario Central se impuso por 3-1 ante Estudiantes con un agónico tanto en tiempo añadido que sentenció el encuentro, pero los festejos quedaron eclipsados por la violencia y la polémica en el campo de juego.
El punto de eclosión se produjo luego de un arbitraje muy cuestionado de Darío Herrera y del tercer gol del conjunto rosarino, que desató la furia de los futbolistas de Estudiantes de La Plata.
Tras el tanto, algunos jugadores del "Pincha" fueron a buscar a sus rivales, desencadenando forcejeos y golpes de puño tanto sobre el césped como en el túnel rumbo a los vestuarios. La tensión escaló a tal punto que, pese a que aún quedaban algunos minutos por disputarse en el reloj, los futbolistas de Estudiantes se negaron rotundamente a reanudar el juego.
La irrupción de Juan Sebastián Verón
La situación se tornó aún más caótica cuando el presidente de la institución platense, Juan Sebastián Verón, ingresó al campo de juego de manera intempestiva. Visiblemente ofuscado por el desarrollo del cotejo y la actuación arbitral, el dirigente cruzó duramente al juez principal Darío Herrera, a quien le gritó e insultó abiertamente, tratándolo de "ladrón".
De esta manera, un título que debió resolverse exclusivamente dentro de las líneas de cal terminó manchado por la agresión, la polémica y un final abrupto que dejará secuelas en el fútbol argentino.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario