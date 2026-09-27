Un micro con hinchas de Estudiantes chocó contra una vaca cuando volvían de Santiago del Estero

El punto de eclosión se produjo luego de un arbitraje muy cuestionado de Darío Herrera y del tercer gol del conjunto rosarino, que desató la furia de los futbolistas de Estudiantes de La Plata.

Tras el tanto, algunos jugadores del "Pincha" fueron a buscar a sus rivales, desencadenando forcejeos y golpes de puño tanto sobre el césped como en el túnel rumbo a los vestuarios. La tensión escaló a tal punto que, pese a que aún quedaban algunos minutos por disputarse en el reloj, los futbolistas de Estudiantes se negaron rotundamente a reanudar el juego.

¡¡ESCANDALOSO FINAL EN SANTIAGO DEL ESTERO TRAS EL TERCER GOL DE ROSARIO CENTRAL!! ¡PIÑAS EN EL TÚNEL ENTRE LOS JUGADORES!



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La irrupción de Juan Sebastián Verón

La situación se tornó aún más caótica cuando el presidente de la institución platense, Juan Sebastián Verón, ingresó al campo de juego de manera intempestiva. Visiblemente ofuscado por el desarrollo del cotejo y la actuación arbitral, el dirigente cruzó duramente al juez principal Darío Herrera, a quien le gritó e insultó abiertamente, tratándolo de "ladrón".

De esta manera, un título que debió resolverse exclusivamente dentro de las líneas de cal terminó manchado por la agresión, la polémica y un final abrupto que dejará secuelas en el fútbol argentino.