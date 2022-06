Tras la intimación de Berni camioneros levantan el corte de la autopista Buenos Aires-La Plata

camiones au bs as la plata

La decisión de hacer un paréntesis en la protesta fue tomada merced a un requerimiento del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien se presentó personalmente en el lugar para procurar poner fin a la protesta.

"Tienen cinco minutos para tomar una decisión, si no lo hacen los detengo a todos y me llevo secuestrados los camiones. Los terminaré de sacar mañana a las 5 de la mañana, no me importa”, aseveró el funcionario.

berni intimacion camioneros

La decisión de los dueños de los camiones fue tomada luego de que Berni los intimara a cesar con el corte y se comprometiera a gestionar una reunión con funcionarios del área de transporte, merced al reclamo que originaba la protesta.

Cerca de las 8:15, los transportistas se aprestaban a subir a sus camiones para correrlos hacia un lateral de la autopista.

Caos en la autopista Buenos Aires-La Plata por un corte de camioneros

El corte se inició cerca de las las 6 en la zona del peaje Dock Sud mano a Capital Federal y lo realizaban dueños de camiones que reclaman por la falta de gasoil en distintas zonas del país.

Por el corte personal de seguridad vial de la autopista realizaba desvíos en las salidas de Quilmes y Avellaneda, mientras que las autoridades viales recomendaban no tomar la autopista y buscar vías alternativas para no sufrir demoras.