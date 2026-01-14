Ignacio Torres informó que los incendios en Chubut están contenidos en un 85% y se esperan lluvias

Cómo estará el clima hoy en Hoyo de Epuyen, en Chubut

De acuerdo a lo señalado por el sitio Meteored, se esperan lluvias para toda la tarde y la noche, siendo el inicio de las precipitaciones a las 16 horas. Las mismas serán de variada intensidad, pero traerán el alivio necesario para la zona de incendios forestales.

Ya para mañana jueves 15 de enero, las lluvias cesarán, por lo que será de vital importancia que este pronóstico se haga efectivo en esa zona, tan vapuleada por incendios forestales intencionales.

image