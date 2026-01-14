Ignacio Torres informó que los incendios en Chubut están contenidos en un 85% y se esperan lluvias
La buena noticia fue dada por el gobernador de esa provincia a través de redes sociales, donde además afirmó que "ya no hay riesgo para las localidades vecinas".
Pasado el mediodía de este miércoles, Ignacio Torres -gobernador de la provincia de Chubut- dio una gran noticia a través de sus redes sociales: el fuego está contenido en un 85% en Puerto Patriada, tras el desastre que dejaron los incendios forestales.
En este sentido, manifestó: "Después de más de una semana de trabajo ininterrumpido, y un amplio despliegue de recursos humanos y materiales, hoy podemos anunciar que el incendio en Puerto Patriada está contenido en un 85% y ya no hay riesgo para las localidades vecinas".
Y detalló: "En el operativo trabajaron más de 660 personas, entre brigadistas provinciales y nacionales, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y equipos de apoyo, con ocho medios aéreos, además de maquinaria pesada, embarcaciones y unidades móviles, mediante un trabajo articulado y permanente con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y las provincias de Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero y Córdoba, que aportaron equipos y logística para enfrentar uno de los incendios más complejos de los últimos años".
Finalmente, el mandatario provincial informó: "A las 19 horas se emitirá un reporte definitivo y actualizado sobre el estado de la emergencia".
Cómo estará el clima hoy en Hoyo de Epuyen, en Chubut
De acuerdo a lo señalado por el sitio Meteored, se esperan lluvias para toda la tarde y la noche, siendo el inicio de las precipitaciones a las 16 horas. Las mismas serán de variada intensidad, pero traerán el alivio necesario para la zona de incendios forestales.
Ya para mañana jueves 15 de enero, las lluvias cesarán, por lo que será de vital importancia que este pronóstico se haga efectivo en esa zona, tan vapuleada por incendios forestales intencionales.
