Alerta por lluvias durante la despedida de Messi: las horas más complicadas del temporal de este martes
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso por precipitaciones abundantes y viento durante el desarrollo del último partido del Diez.
Un intenso temporal complicará las condiciones climáticas durante la jornada de este martes al mismo tiempo en que Lionel Messi estará jugando su último partido con la Selección Nacional. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla que prevé abundantes precipitaciones, fuertes ráfagas de viento y probable caída de nieve en zonas cordilleranas, lo que podría complicar la situación de los fanáticos que quieran seguir el minuto a minuto de la despedida.
Según el reporte oficial del organismo nacional, el mal tiempo afectará principalmente a las provincias de Neuquén y Río Negro.
Se estiman valores de agua acumulada de entre 10 y 40 milímetros, los cuales podrían ser superados en forma puntual en algunas localidades. Las horas de mayor complejidad están previstas para la tarde y la noche de este martes.
Alerta por lluvias durante la despedida de Messi: las horas más complicadas del temporal de este martes
El tiempo en el Alto Valle
Para las ciudades de Neuquén y General Roca, se proyecta una jornada fría e inestable, con marcas térmicas que oscilarán entre los 10 °C y los 14 °C.
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Neuquén capital: Registrará lluvias continuas a lo largo de todo el día (probabilidad de entre 70% y 100%). Los vientos soplarán desde el este a velocidades de hasta 31 km/h, acompañados por ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante la mañana, tarde y noche.
General Roca: Se prevén lluvias moderadas por la mañana que se intensificarán hacia la tarde y la noche. El viento del sector este mantendrá ráfagas constantes cercanas a los 50 km/h.
Situación en la Cordillera
En la zona cordillerana las temperaturas irán de los 4 °C a los 9 °C. Tanto en Bariloche como en Villa La Angostura, la mañana hubo precipitaciones en forma de lluvia y aguanieve, que se convertirían en lluvias sostenidas durante la tarde y la noche con ráfagas de viento de hasta 50 km/h.
La costa rionegrina
En la franja costera que abarca Viedma y San Antonio Oeste, las lluvias llegarán con posterioridad. Tras una mañana y tarde parcialmente nubladas con máximas de 16 °C, se espera el ingreso de precipitaciones aisladas y vientos fuertes hacia la tarde-noche.
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