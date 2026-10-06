Alerta por lluvias durante la despedida de Messi: las horas más complicadas del temporal de este martes

Un intenso temporal complicará las condiciones climáticas durante la jornada de este martes al mismo tiempo en que Lionel Messi estará jugando su último partido con la Selección Nacional. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla que prevé abundantes precipitaciones, fuertes ráfagas de viento y probable caída de nieve en zonas cordilleranas, lo que podría complicar la situación de los fanáticos que quieran seguir el minuto a minuto de la despedida.