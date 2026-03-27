Colapsó un andamio en una obra en Tandil y dos obreros resultaron heridos

Al llegar al lugar, el personal policial constató que un operario de 35 años se había caído desde una altura considerable y, de hecho, todavía se encontraba tendido en la vía pública. Después de haber sido asistido en el lugar por una unidad del SAME, lo trasladaron de urgencia al Hospital Municipal de Tandil, donde permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

En tanto, un segundo trabajador, de 33 años, quedó suspendido en altura sobre el andamio colapsado. Por este motivo, se realizó un operativo de rescate a cargo de los bomberos y los efectivos policiales. Tras haber recibido atención médica, fue derivado al nosocomio local, donde se le diagnosticaron fracturas de cráneo y en un miembro inferior.

Luego de que las víctimas fueran rescatadas, la zona fue preservada para la realización de las pericias correspondientes. Asimismo, confirmaron que la investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 16, encabezada por el doctor Marcos Eguzquiza, bajo la carátula de lesiones culposas en el marco de un accidente laboral.