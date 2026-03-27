Colapsó un andamio en una obra en Tandil y dos obreros resultaron heridos
Uno de los trabajadores cayó desde altura y el otro debió ser rescatado. Ambos permanecen hospitalizados y la justicia investiga lo sucedido.
Un grave accidente se registró en una obra en construcción en la localidad de Tandil, en la provincia de Buenos Aires, cuando un andamio colapsó y dejó a dos obreros con heridas de gravedad.
El hecho ocurrió el miércoles en una edificación ubicada sobre calle Maipú al 600. Según contaron testigos al portal El Eco, en el momento del derrumbe los trabajadores fratachaban la pared lateral, luego de que un camión hormigonero proyectara el cemento para ejecutar el revoque grueso. Cerca de las 14.45, por causas que se tratan de establecer, el balancín se desprendió y una de las víctimas cayó pesadamente sobre el adoquinado (previamente se “amortiguó” con el cableado de la cuadra).
Fue un llamado al sistema de emergencias el que alertó sobre la situación, y lo que activó un rápido operativo policial y sanitario.
Al llegar al lugar, el personal policial constató que un operario de 35 años se había caído desde una altura considerable y, de hecho, todavía se encontraba tendido en la vía pública. Después de haber sido asistido en el lugar por una unidad del SAME, lo trasladaron de urgencia al Hospital Municipal de Tandil, donde permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.
En tanto, un segundo trabajador, de 33 años, quedó suspendido en altura sobre el andamio colapsado. Por este motivo, se realizó un operativo de rescate a cargo de los bomberos y los efectivos policiales. Tras haber recibido atención médica, fue derivado al nosocomio local, donde se le diagnosticaron fracturas de cráneo y en un miembro inferior.
Luego de que las víctimas fueran rescatadas, la zona fue preservada para la realización de las pericias correspondientes. Asimismo, confirmaron que la investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 16, encabezada por el doctor Marcos Eguzquiza, bajo la carátula de lesiones culposas en el marco de un accidente laboral.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario