Carnet digital en Mi Argentina: cómo visualizar la licencia sin conexión a internet durante un control vial
Este documento en su versión digital tiene la misma validez legal que la física, pero para presentarla sin señal hay que tener en cuenta un requisito clave.
A partir del Decreto 196/2025, la licencia de conducir digital y la física tienen la misma validez legal. Los conductores pueden circular por todo el territorio nacional con el documento disponible en Mi Argentina.
Sin embargo, para quienes no cuentan con una versión física, quedarse sin conexión a internet puede generar dudas sobre cómo presentar el documento ante un control de tránsito. En esos casos, existe una alternativa que permite exhibir el permiso sin depender de la señal del teléfono celular.
Se puede mostrar la licencia de conducir de Mi Argentina sin internet
Sí. Según explica el gobierno nacional en el apartado de preguntas frecuentes sobre la Licencia Nacional de Conducir digital, es posible guardar una captura de pantalla de la licencia de conducir y su código QR.
La recomendación es preparar la captura antes de salir y comprobar que el código se vea con claridad. Esto resulta especialmente útil para quienes circulan por rutas o atraviesan zonas con cobertura limitada, donde puede ser difícil conectarse para abrir o actualizar la aplicación.
Cuánto tiempo dura el código QR de la licencia de conducir digital
El código QR tiene una vigencia de 24 horas desde su descarga. Así lo establece la Disposición 55/2025 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), publicada en el Boletín Oficial el 20 de marzo de 2025. La misma condición aparece en las preguntas frecuentes.
Este plazo corresponde al código QR, no a la licencia de conducir en sí. Es decir, aunque el documento continúe vigente, el código descargado debe actualizarse cada 24 horas para mantener disponible una versión válida para su fiscalización.
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