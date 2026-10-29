El rincón del norte argentino reconocido internacionalmente entre los destinos más lindos del mundo
Un destino jujeño elegido entre los 50 pueblos más hermosos se ha convertido en una joya que ningún viajero debería perderse.
En el corazón de la Quebrada de Humahuaca, un poblado con menos de mil habitantes volvió a captar la atención internacional. Su escenario multior, su arquitectura de adobe y su mercado artesanal cotidiano lo convierten en una de las joyas más valoradas de la Argentina.
El reconocimiento fue otorgado por la agencia Unforgettable Travel Company, que lo incluyó en la lista de los 50 pueblos más bellos del mundo junto a destinos como Cinque Terre en Italia y Shirakawa-go en Japón. El informe resaltó su riqueza cultural, sus tradiciones vivas y su modelo turístico sostenible, basado en energías renovables, productos agroecológicos y proyectos comunitarios.
La distinción se suma a un antecedente mayor: la Quebrada de Humahuaca, de la que este poblado forma parte, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2003. De este modo, se refuerza la importancia de un destino que combina historia, paisaje y un fuerte sentido de identidad local.
Qué se puede hacer en Purmamarca
Purmamarca ofrece múltiples actividades para quienes buscan una experiencia auténtica en la Quebrada. Uno de los principales atractivos es recorrer sus calles y la feria artesanal, donde se pueden encontrar tejidos, cerámicas y productos elaborados por comunidades locales.
Otra actividad imperdible es caminar por el Paseo de los Colorados, un sendero de baja dificultad que bordea formaciones rocosas de tonos rojizos y ocres, ideal para disfrutar del paisaje y tomar fotografías. También se puede visitar la histórica iglesia Santa Rosa de Lima y conocer más sobre la historia del pueblo.
Uno de los puntos más llamativos del lugar es su cancha de fútbol, ubicada al pie del Cerro de los Siete Colores. Este campo, perteneciente al Club Santa Rosa, fue destacado a nivel internacional por su entorno natural único y llegó a formar parte de un documental de ESPN sobre las canchas más increíbles del mundo.
Dónde queda y cómo llegar a Purmamarca
Purmamarca se encuentra en el departamento de Tumbaya, dentro de la provincia de Jujuy, Argentina. Está ubicada a aproximadamente 60 kilómetros al norte de San Salvador de Jujuy, y se accede fácilmente a través de la Ruta Nacional 52, muy cerca del cruce con la Ruta Nacional 9.
El pueblo se emplaza a más de 2.300 metros sobre el nivel del mar, en la quebrada del río Purmamarca, y está rodeado por cerros multicolores, entre los que se destaca el icónico Cerro de los Siete Colores, uno de los paisajes más fotografiados del país.
Su arquitectura colonial, las casas de adobe y su fuerte identidad cultural hacen que el lugar conserve un encanto especial, muy valorado por visitantes nacionales y extranjeros.
Para llegar a Purmamarca desde San Salvador de Jujuy, se debe tomar la Ruta Nacional 9 hacia el norte y luego empalmar con la Ruta Nacional 52. El trayecto en automóvil dura aproximadamente 45 minutos, atravesando paisajes de montaña y quebradas.
También existen servicios de colectivos regulares que parten desde la terminal de ómnibus de la capital jujeña y conectan con el pueblo a lo largo del día, lo que lo convierte en un destino accesible incluso sin vehículo propio.
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