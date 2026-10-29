Comisión Nacional de Valores firmó Resolución 1175/2026 y cambian vencimientos por papa León XIV en Argentina

Con la nueva disposición incorporada al Capítulo XIX del Título XVIII de las normas de la CNV, ambos plazos se prorrogan con carácter excepcional y por única vez hasta el 13 de noviembre de 2026, inclusive.

Asimismo, el documento aclara que esta extensión temporal alcanzará también a la "totalidad de los documentos e informaciones que deban presentarse en forma complementaria y conjunta con dichos estados financieros", garantizando así la previsibilidad operativa sin afectar la difusión de información relevante para el público inversor.