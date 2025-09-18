Casación convalidó el procesamiento del líder de agrupación extremista por atentado contra local de "La Cámpora"
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal aceptó, de esta manera, que Pablo Dahua sea procesado por el hecho ocurrido el 25 de mayo de 2021.
La investigación reveló la participación organizada de Pablo Dahua en la planificación y ejecución de un atentado ocurrido el 25 de mayo de 2021 contra un local político del partido “Frente de Todos” en Bahía Blanca en el que se usó un artefacto explosivo.
La evidencia establece que Dahua contaba con los conocimientos técnicos y los medios materiales para la fabricación de explosivos caseros, incluyendo sustancias químicas peligrosas y dispositivos electrónicos funcionales
Por ello, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, en un fallo dictado por los jueces Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos, convalidó el procesamiento de Pablo Antonio Ceferino Dahua por su presunta participación en varios delitos relacionados con hechos ocurridos en 2021.
En este sentido, se lo acusa de haber colocado una bomba en un local político, poniendo en peligro la seguridad de las personas. Además, se le imputa estar involucrado en actividades violentas y en una organización que buscaba imponer sus ideas mediante la fuerza o el miedo. También se le acusa de haber fabricado y poseído materiales explosivos, y de participar en una banda que promovía ideas discriminatorias y el uso de la violencia para defender sus principios.
Pablo Antonio Dahua es investigado por ser líder de la agrupación de extrema derecha “Nueva Soberanía” y en ese liderazgo haber producido atentado del 25 de mayo de 2021, en horas de la noche/madrugada (antes de las 3:00 hs), en el local político del partido "Frente de Todos", llamado “Ateneo Néstor Kirchner” (conocido como la sede de "La Cámpora") en Bahía Blanca.
