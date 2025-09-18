Casación convalidó el procesamiento del líder de agrupación extremista por atentado contra local de "La Cámpora"

En este sentido, se lo acusa de haber colocado una bomba en un local político, poniendo en peligro la seguridad de las personas. Además, se le imputa estar involucrado en actividades violentas y en una organización que buscaba imponer sus ideas mediante la fuerza o el miedo. También se le acusa de haber fabricado y poseído materiales explosivos, y de participar en una banda que promovía ideas discriminatorias y el uso de la violencia para defender sus principios.