Caso Agostina Vega: Claudio Barrelier se negó a declarar y se complica su situación judicial

Para el Ministerio Público Fiscal, Barrelier habría engañado a Agostina, abusado de ella y luego la habría estrangulado para ocultar el ataque. La acusación sostiene además que, en busca de impunidad, intentó desaparecer el cuerpo. En ese marco aparecen los presuntos encubrimientos investigados.

Por su parte, los otros detenidos, Fassetta y Andreani están señalados por el delito de encubrimiento.

Se espera que ambos se presenten a indagatoria durante la mañana del miércoles.

Ambos sospechosos vivían en el mismo domicilio en el barrio Cofico, donde presuntamente ocurrió el crimen y, a través de ese vínculo, Fassetta habría tomado contacto con Vega y su madre.

Andreani, expareja de Barrelier, es investigada por haberle prestado su auto, con el que habría trasladado el cuerpo de Vega hasta un descampado. La mujer luego habría lavado el rodado.

La principal prueba en su contra son videos que los muestran juntos después del femicidio.