Caso Agostina Vega: Claudio Barrelier se negó a declarar y se complica su situación judicial
El fiscal Garzón lo acusa de homicidio triplemente calificado por alevosia, criminis causae y femicidio. Su abogado explicó cómo fue la indagatoria y si habrá nuevas declaraciones.
Claudio Barrelier se negó a declarar ante el fiscal Raúl Garzón por el femicidio de Agostina Vega, de 14 años. El acusado de haberla asesinado el 24 de mayo pasado entró a la indagatoria a las 10 de la mañana de este martes 16 de junio en Tribunales II de Córdoba, negó los hechos y dio por terminada su declaración.
Barrelier estaba imputado como presunto autor material del delito de homicidio agravado por cometerse en un contexto de violencia de género.
Sin embargo, ahora la fiscalía agravó su acusación por el delito de “homicidio triplemente calificado”.
Así lo confirmó su abogado, Jorge Cassini, en Noticiero Doce. “Se le tomó declaración, ha negado los hechos que se le atribuyen y se abstuvo a seguir declarando”, aseguró sobre cómo fue la indagatoria. Consultado sobre el estado anímico de Barrelier, expresó: “Bien no lo veo, no se lo ve una persona feliz”.
Cabe destacar que el sector por el que trasladaron al sospechoso estuvo bloqueado por un armario para evitar que las cámaras lo captaran en su ingreso o salida a la sala.
Para el Ministerio Público Fiscal, Barrelier habría engañado a Agostina, abusado de ella y luego la habría estrangulado para ocultar el ataque. La acusación sostiene además que, en busca de impunidad, intentó desaparecer el cuerpo. En ese marco aparecen los presuntos encubrimientos investigados.
Por su parte, los otros detenidos, Fassetta y Andreani están señalados por el delito de encubrimiento.
Se espera que ambos se presenten a indagatoria durante la mañana del miércoles.
Ambos sospechosos vivían en el mismo domicilio en el barrio Cofico, donde presuntamente ocurrió el crimen y, a través de ese vínculo, Fassetta habría tomado contacto con Vega y su madre.
Andreani, expareja de Barrelier, es investigada por haberle prestado su auto, con el que habría trasladado el cuerpo de Vega hasta un descampado. La mujer luego habría lavado el rodado.
La principal prueba en su contra son videos que los muestran juntos después del femicidio.
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