San Isidro: entraron a robar una casa pero el dueño los vio por la cámara de seguridad y los detuvieron

Los encontraron a unas pocas cuadras de la casa y fueron aprehendidos con la autorización de la Unidad Funcional de Instrucción del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro.

Fuentes televisivas informaron que los tres adolescentes están acusados del delito de "robo en finca", mientras personal de la Policía Científica deberá confirmar si efectivamente lograron robar algo de la casa.

En marzo de este año el presidente Javier Milei promulgó la Ley 27.801, que estableció el nuevo régimen penal juvenil que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

La normativa contempla una batería de medidas alternativas al encierro, desde la amonestación hasta el monitoreo electrónico, pasando por la prohibición de salir del país o la prestación de servicios comunitarios cuando se trata de delitos con penas de hasta tres años de prisión, o bien con penas de hasta diez años pero que no impliquen muerte o lesiones graves de la víctima.