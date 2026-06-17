Caso Agostina Vega: testigo clave lanzó nuevas acusaciones contra la dueña del Ford Ka y Claudio Barrelier
Mencionada como "Carla", la testigo apuntó contra la expareja de Barrelier y afirmó que “vendía droga” en el bar Wachitas.
La investigación por el caso Agostina sumó este miércoles una nueva declaración que podría tener impacto en el expediente. Se trata del testimonio de una mujer identificada como "Carla" —nombre ficticio utilizado para preservar su identidad—, quien aseguró haber trabajado durante varios años en el bar “Wachitas” y apuntó directamente contra Soledad Andreani, una de las imputadas en la causa.
Según relató, la versión que Andreani brindó públicamente sobre su vínculo con Barrelier no coincide con lo que ella conoció durante su paso por el lugar. “Está mintiendo, porque ella decía que no sabía con quién se había metido”, afirmó. Además, agregó: “Sí sabía, porque ahí había prostitución”.
Carla sostuvo que trabajó en el establecimiento entre 2020 y 2023 y describió cuál era, según ella, el rol que cumplía Andreani dentro del local. En ese sentido, aseguró que “se dedicaba a la cobranza de las bebidas y la venta de droga. Vendía cocaína y pastillas de Clonazepam y Alplax”.
Asimismo, indicó que en el lugar había mujeres que ofrecían servicios sexuales y aseguró que varias de ellas eran menores de edad, aunque aclaró que realizaban esa actividad “por consentimiento”.
Respecto de Barrelier, la testigo señaló que “buscaba trabajadoras sexuales, se puede ver y comprobar con el caso de la chica de 2025″.
Durante su relato también explicó por qué decidió hacer públicas sus declaraciones. Según contó, se sorprendió al escuchar a Andreani hablar sobre los hechos y consideró que su versión no reflejaba la realidad que ella conoció.
“Cuando pasó lo de Agostina, yo nunca imaginé que quien estaba atrás de todo esto era Soledad. Cuando habló para el Canal Doce, sin verle la cara, al escuchar su voz, yo me di cuenta al instante de que era ella y me pareció mal porque estaba mintiendo, ella no es como cuenta ahí, que era una mujer excelente, hecha y derecha. Tiene errores y fallas como todos”, expresó.
En la misma línea, rechazó la idea de que Andreani desconociera el entorno en el que se movía. “Ella decía que no sabía con quién se había metido. Sí sabés dónde te metiste porque vos venís de ese ambiente, porque ahí se hacía prostitución con consentimiento, venta de droga, te drogaban y demás”, remarcó.
De acuerdo con la declaración de Carla, Andreani mantuvo una participación activa en el funcionamiento del bar hasta el momento de su clausura. Incluso, aseguró que “siempre trabajó” allí y que muchas veces se comportaba como si fuera la propietaria del lugar, ya que se encargaba de gestionar pagos a proveedores y artistas.
“Ella sí sabe quiénes son las personas porque ella los llamaba”, afirmó al referirse a los clientes que frecuentaban el establecimiento para concretar encuentros sexuales.
Por otro lado, la mujer señaló que no puede identificar con certeza a los hombres con los que mantuvo relaciones durante ese período, ya que asegura que muchas veces se encontraba bajo los efectos de sustancias.
“Yo lo hacía drogada, porque nadie va a querer acostarse con una persona que no le gusta. A lo mejor, he estado con Barrelier, con Fassetta, pero la gente con la que trabajábamos era toda de buena posición, iban todos de traje, camisa, zapatos de vestir”, relató.
Aunque dijo no recordar haber visto en el lugar ni a Barrelier, ni a Agostina ni a Melisa, sí aseguró que la fotografía donde aparecen la adolescente y su madre fue tomada dentro del bar “Wachitas”.
En otro tramo de su testimonio, Carla recordó un episodio que marcó su salida del establecimiento. Según contó, todo ocurrió luego de que le asignaran un encuentro con un cliente al que debía suministrarle una sustancia sin su consentimiento.
"Yo tenía que verme con una persona de mucha plata, a quien tenía que meterle una droga en su vaso y hacerle un servicio que yo no hacía. Yo me dedicaba al servicio barato porque a mí no me gustaba hacer esas cosas“, explicó.
La situación, según su versión, dio un giro inesperado cuando fue ella quien terminó sintiéndose afectada tras consumir una bebida que le ofrecieron en el lugar.
“Nunca imaginé que iba a poner las gotas en mi vaso y me iba a drogar”, sostuvo.
Finalmente, recordó que logró retirarse y llegar hasta la casa de un amigo, aunque aseguró que las consecuencias físicas fueron inmediatas. “Yo digo que, a lo mejor, me drogó para hacerme desaparecer o para que todos abusaran de mí”, concluyó.
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