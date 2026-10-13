Juicio por la muerte de Diego Maradona: Mario Baudry apuntó contra los médicos y pidió penas más duras
El abogado de Dieguito Fernando calificó de "irresponsables y desalmados" a los médicos que atendieron al exfutbolista.
Durante su alegato en el juicio que investiga la muerte de Diego Maradona, el abogado Mario Baudry cuestionó la actuación de los médicos que atendieron al exfutbolista y pidió penas más duras.
"Una banda de irresponsables y desalmados le ocasionó la muerte a Maradona a sabiendas de que un simple diurético lo habría salvado", afirmó el letrado en referencia al neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz.
Al hacer hincapié en que no le suministraron el diurético que, según sostuvo, le habría salvado la vida a Maradona, agregó: "Luque no se la quiso recetar, Cosachov también le dijo que no y Díaz le recetaba otras drogas mágicas".
"Diego, si hubiera estado en la casa más humilde de Argentina, con un poco de cariño, de atención y sentido común, hoy estaría vivo", resaltó, quien adelantó que la querella de Dieguito Fernando adherirá a todos los hechos expuestos por la Fiscalía durante sus alegatos.
La muerte de Maradona y el impacto en Dieguito Fernando
Durante su exposición, Mario Baudry hizo referencia a las consecuencias de la muerte del exfutbolista en su hijo menor, que en ese momento tenía 7 años.
"Me toca venir acá como la persona que todos los días lo levanta para ir al colegio, explicarle las cosas de la vida, llevarlo a fútbol, ayudándolo a criar a su papá, cosa que debería estar haciendo su padre", expresó.
Y añadió: "Seguramente, esta noche cuando llegue a casa, Dieguito me va a preguntar qué pasó acá. Seguramente se lo tendré que explicar más de una vez, debido a su condición, y el resto de su vida. No solo a él, sino a todos los argentinos que no comprenden qué le pasó a Diego Armando Maradona".
El letrado sostuvo que, 40 días antes de la muerte del exfutbolista, "a Diego le sacaron lo más preciado: su imagen, su voz y su historia". Además, señaló que el abogado Matías Morla y su cuñado se beneficiaron con el fallecimiento de Maradona y remarcó que, para Dieguito, lo ocurrido "no fue un tema menor".
Los cuestionamientos al entorno de Diego Maradona
El letrado reconstruyó lo sucedido cuando el astro futbolístico dirigía a Dorados de Sinaloa, en México, y planteó que su entorno desplegó una maniobra para alejarlo de sus hijos y familiares, en particular de su sobrino Charly Díaz. Asimismo hizo referencia al consumo de drogas del exfutbolista y exhibió una fotografía en la que aparece junto a Dieguito Fernando.
Otro de los puntos de su alegato estuvo relacionado con los mensajes que intercambiaron Leopoldo Luque y Maximiliano Pomargo, asistente de Maradona, después de la muerte del Diez. "Desde un primer momento Luque sabía lo que se veía, se quería excusar. Sabía que se iba a morir con el tratamiento que le estaban dando y si no hacían nada", afirmó.
Como parte de su presentación, el abogado exhibió un mensaje que decía: "La bomba va a explotar en cualquier momento".
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