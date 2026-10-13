Juicio por la muerte de Diego Maradona: Mario Baudry apuntó contra los médicos y pidió penas más duras

"Me toca venir acá como la persona que todos los días lo levanta para ir al colegio, explicarle las cosas de la vida, llevarlo a fútbol, ayudándolo a criar a su papá, cosa que debería estar haciendo su padre", expresó.

Y añadió: "Seguramente, esta noche cuando llegue a casa, Dieguito me va a preguntar qué pasó acá. Seguramente se lo tendré que explicar más de una vez, debido a su condición, y el resto de su vida. No solo a él, sino a todos los argentinos que no comprenden qué le pasó a Diego Armando Maradona".

Diego Maradona y Dieguito Fernando

El letrado sostuvo que, 40 días antes de la muerte del exfutbolista, "a Diego le sacaron lo más preciado: su imagen, su voz y su historia". Además, señaló que el abogado Matías Morla y su cuñado se beneficiaron con el fallecimiento de Maradona y remarcó que, para Dieguito, lo ocurrido "no fue un tema menor".

Los cuestionamientos al entorno de Diego Maradona

El letrado reconstruyó lo sucedido cuando el astro futbolístico dirigía a Dorados de Sinaloa, en México, y planteó que su entorno desplegó una maniobra para alejarlo de sus hijos y familiares, en particular de su sobrino Charly Díaz. Asimismo hizo referencia al consumo de drogas del exfutbolista y exhibió una fotografía en la que aparece junto a Dieguito Fernando.

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Otro de los puntos de su alegato estuvo relacionado con los mensajes que intercambiaron Leopoldo Luque y Maximiliano Pomargo, asistente de Maradona, después de la muerte del Diez. "Desde un primer momento Luque sabía lo que se veía, se quería excusar. Sabía que se iba a morir con el tratamiento que le estaban dando y si no hacían nada", afirmó.

Como parte de su presentación, el abogado exhibió un mensaje que decía: "La bomba va a explotar en cualquier momento".