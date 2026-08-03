Caso Érica Soriano: el asesino podría salir antes de la cárcel por haber hecho varios cursos

Es decir, que "le otorgan casi 16 meses de reducción de condena solamente por haber hecho cinco o cuatro cursitos", según Mazzeo.

"El problema es que el incentivo educativo está solamente para aquel que se resocializa, para aquel que se arrepiente, para aquel que dice la verdad. No para un asesino", señaló el abogado.

Lagostena, de 66 años, fue condenado en 2018 por el homicidio de Érica Soriano, que cometió en algún momento entre el 20 y 21 de agosto de 2010. El hombre nunca reveló dónde está el cuerpo de la víctima, que estaba embarazada al momento del crimen, pero fue declarado culpable de homicidio en concurso ideal con aborto en contexto de violencia de género.

Su libertad condicional está fijada para el 1o de junio de 2030, y aún si no lograra acceder a ella, se lo liberaría el 1o de octubre de 2037, que es cuando se dará por cumplida su sentencia al completo.

Pero en el caso de concretarse la disminución de la pena por el estímulo educativo, Lagostena accedería al beneficio de la libertad asistida el 1o de septiembre de 2028.

Esto es, a menos de que decidan otra cosa los jueces de la Sala III, que "es la misma sala que le otorgó dos veces la libertad en instrucción, o sea, revocó dos prisiones preventivas", según precisó el abogado.

"Este es el único caso en Argentina y creo que en el mundo donde a una misma persona se le dicta tres veces la prisión preventiva. Lagostena hizo todo lo posible para salir impune de este homicidio y todavía sigue ocultando dónde o qué hizo con el cuerpo de Érica Soriano", convino el letrado.

Mazzeo señaló que Lagostena "en ningún momento mostró arrepentimiento", sino que todas las pruebas que se le hicieron demostraron que "es un psicópata" y mantiene un "desprecio por la vida" que está "haciendo este tipo de actos para intentar fugarse del país".

"Ese no es el verdadero espíritu de la ley, la ley premia al que se resocializa, al que dice la verdad, y éste no es el caso", subrayó el abogado de la familia de Érica Soriano.