"Fue mi sueño": por la crisis de consumo, cerró local de artículos deportivos y su dueña lo contó emocionada

Carolina le agradeció a su clientela de más de una década, porque "esto no es una tienda, es como un club", y se acordó del staff que la acompañó y al "equipo actual es lo mejor del mundo porque, imagínense, cerrar una tienda no es fácil".

El descargo sobre los motivos del cierre

"El cierre de la tienda no tiene que ver con nada externo, con ninguna crisis, porque hemos afrontado un montón de crisis y para mí es parte de, o sea, los cambios en la vida son lo único permanente que existe. Entonces, la adaptación es parte de tener un emprendimiento", señaló.

Por más filosofía que use para encarar el tema, la emprendedora se encontró en las redes con los comentarios sobre la evidente crisis en el consumo, que trastocó los esquemas de pagos de todos los comercios del país.

"Es un cierre de ciclo, nada más, más personal que otra cosa. Cierro esta puerta y vendrán otas. Aunque la amo profundamente ya siento que necesito espacio para otra aventura y otra cima", insistió Carolina en su despedida, fechada el 23 de mayo.

Más de dos meses después la tienda online sigue activa con la promesa de entregar a todas partes del país con descuentos del 10% o más.