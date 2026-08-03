"Fue mi sueño": por la crisis de consumo, cerró local de artículos deportivos y su dueña lo contó emocionada
Una emprendedora de Córdoba anunció el cierre de su comercio de artículos deportivos y de camping pero dejó una breve reflexión para evitar malos entendidos.
Carolina abrió Sumitate hace 13 años con el objetivo de difundir en Córdoba su pasión por el senderismo, el ciclismo, la natación, el camping y la vida al aire libre en la montaña. Pero la crisis actual en el consumo frustró su trayectoria.
Así fue que en mayo de 2026 anunció el cierre de su local ubicado en Recta Martinolli 8427, Córdoba, con videos acompañada por su staff y, más recientemente, en forma de mensaje de despedida en un video desde su cuenta personal de Instagram.
"Es una partecita mía, fue mi sueño y es compartir un poco mi pasión de esta forma. Creo que se notó bastante a lo largo de los años. Me emociono porque cuando hablo de pasión me emociono", expresó la emprendedora, que también hace las veces de coach motivacional en sus perfiles alternativos de Instagram.
Sumitate era su proyecto, explicó Carolina, aunque ahora tiene todo el stock de su tienda física y online a precios "obscenos" con la intención de desprenderse de todo aquello que la une todavía a su antgua etapa.
"Más allá de los productos está todo en venta, desde luces, muebles. Todo. Si alguien necesita cuestiones, me avisa. Es todo negociable", agregó, antes de aclarar que no escuchará ofertas de "argentinismos" que busquen regatear al máximo.
Carolina le agradeció a su clientela de más de una década, porque "esto no es una tienda, es como un club", y se acordó del staff que la acompañó y al "equipo actual es lo mejor del mundo porque, imagínense, cerrar una tienda no es fácil".
El descargo sobre los motivos del cierre
"El cierre de la tienda no tiene que ver con nada externo, con ninguna crisis, porque hemos afrontado un montón de crisis y para mí es parte de, o sea, los cambios en la vida son lo único permanente que existe. Entonces, la adaptación es parte de tener un emprendimiento", señaló.
Por más filosofía que use para encarar el tema, la emprendedora se encontró en las redes con los comentarios sobre la evidente crisis en el consumo, que trastocó los esquemas de pagos de todos los comercios del país.
"Es un cierre de ciclo, nada más, más personal que otra cosa. Cierro esta puerta y vendrán otas. Aunque la amo profundamente ya siento que necesito espacio para otra aventura y otra cima", insistió Carolina en su despedida, fechada el 23 de mayo.
Más de dos meses después la tienda online sigue activa con la promesa de entregar a todas partes del país con descuentos del 10% o más.
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