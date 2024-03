Caso García Belsunce: los chats de Nicolás Pachelo con su abogada

Pese a que Pérez Iglesias intentó llamarlo, no obtuvo respuestas hasta la mañana del jueves, cuando Pachelo escribió: “Me estoy despidiendo de a poquito. No es fácil. No puedo hablar, no estoy solo. Esto va más allá de García Belsunce”.

chats pachelo Los chats de Nicolás Pachelo con su abogada

La abogada le insistió en continuar con la causa en Casación horizontal para dar vuelta el “fallo absurdo” de la Justicia bonaerense y le remarcó: “Si te fueras en este momento quedaría esto así. No les des ese gusto. Lo vamos a revocar”, intentado persuadirlo de su decisión.

“Estamos solos contra la corporación. Yo no tengo más espíritu. Es difícil que lo entiendas. Pero no tengo más nada para dar ni para recibir. Se lo estoy explicando uno por uno a mis seres queridos y también lo hago con vos. Somos momentos y ya fui muy feliz”, fue el último mensaje que le mandó Pachelo a su abogada.

En 2022 Pachelo ya había sido juzgado por el crimen de María Marta García Belsunce y había sido absuelto por mayoría. Sin embargo, este miércoles, los jueces de la Sala II de la Cámara de Casación Bonaerense, Fernando Mancini Hebeca y María Florencia Budiño, revocaron la absolución y lo condenaron a prisión perpetua. En el fallo, señalaron que el exvecino de la socióloga fue quien el 27 de octubre del año 2002 ingresó a la casa con el objetivo de robarle y terminó asesinándola.