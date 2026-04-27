Qué día cae el feriado por el Día del Trabajador y cuánto falta

En 2026, el feriado cae viernes 1 de mayo, lo que da lugar a un fin de semana largo hasta el domingo 3 para quienes no deben trabajar. Al tratarse de un feriado inamovible, no se traslada de fecha, al igual que otras jornadas clave del calendario nacional.

Más allá de su valor simbólico, también tiene impacto en la rutina diaria: durante los feriados, organismos públicos, bancos, escuelas y buena parte de la administración no funcionan o lo hacen con servicios limitados. En cambio, sectores como salud, transporte, gastronomía, seguridad y parte del comercio continúan operativos, aunque bajo esquemas especiales.

Calendario de feriados 2026

Feriados inamovibles 2026

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables 2026