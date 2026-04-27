Qué día cae el feriado por el Día del Trabajador y cuánto falta
Por el Día del Trabajador, la mayoría tendrá descanso, pero quienes deban trabajar ese día cobrarán un extra: cómo se paga y qué dice la ley laboral.
El calendario de feriados 2026 ya anticipa un nuevo fin de semana largo con la llegada del 1° de mayo, fecha en la que se celebra el Día del Trabajador en toda la Argentina.Este año, la jornada cae viernes, lo que arma un descanso extendido de tres días para buena parte de los trabajadores que no deben cumplir tareas.
Mientras algunos aprovechan para cortar la rutina, otros, sobre todo en actividades esenciales, deberán seguir en funciones durante los feriados.
A diferencia de otros días que generan dudas, el 1 de mayo es un feriado inamovible, por lo que no se traslada ni depende de decisiones provinciales. Además, la normativa laboral establece con claridad cómo se paga el trabajo en feriados para quienes deban cumplir su jornada.
Qué día cae el 1º de mayo
El Día del Trabajador se conmemora cada 1° de mayo como una jornada que reconoce las históricas luchas laborales y la conquista de derechos para los trabajadores. En la Argentina, esta fecha integra el calendario de feriados nacionales y tiene carácter obligatorio.
En 2026, el feriado cae viernes 1 de mayo, lo que da lugar a un fin de semana largo hasta el domingo 3 para quienes no deben trabajar. Al tratarse de un feriado inamovible, no se traslada de fecha, al igual que otras jornadas clave del calendario nacional.
Más allá de su valor simbólico, también tiene impacto en la rutina diaria: durante los feriados, organismos públicos, bancos, escuelas y buena parte de la administración no funcionan o lo hacen con servicios limitados. En cambio, sectores como salud, transporte, gastronomía, seguridad y parte del comercio continúan operativos, aunque bajo esquemas especiales.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
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