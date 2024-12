Caso Loan Peña: declaró Camila Nuñez, prima del nene desaparecido

camila nuñez

En su declaración, Camila se mostró temerosa por su seguridad y aseguró haber visto muchas cosas en último lugar al que que recurrió su primo Loan antes de desaparecer hace más seis meses.

“Vi muchas cosas que no conté, tengo miedo”, expuso Camila ante la Justicia. Además, se refirió a cómo es su relación con María y José Peña, padres de Loan, y expresó: “Yo tengo palabra. Mi palabra no tiene precio, Con el tío José hablo seguido y con la mamá de Loan, también”.

Núñez es esposa de Diego “Huevo” Núñez, sobrino directo Laudelina y José Peña, el papá de Loan.

Al respecto, agregó que “el mayor miedo que tienen es que planten el cuerpo. Tienen miedo que aparezca en cualquier lado. Me conmueve la convicción que tienen, están preparados para recibir cualquier noticia”.

En el momento en que Laudelina planteó la versión de que María Victoria Caillava y Carlos Pérez había atropellado a Loan, Núñez se presentó espontáneamente ante el fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán, para poner en duda la declaración.

“Caillava estaba con la mamá de Loan”, habría dicho hace cuatro meses. La joven aseguró que desconfiaba con Laudelina y que estaba convencida de que el objetivo primario eran llevarar a su hija. “Yo pienso en mi hija y no me siento segura acá, ni siquiera en Goya. Me quiero ir lejos”, mencionó en aquel entonces en una entrevista con Infobae.

En tanto, Juan Pablo Gallego, abogado defensor de los padres del nene, expresó sobre su hermana y su madre: “Están en un punto límite. Laudelina y Macarena saben absolutamente todo lo que hicieron desde el momento cero. Esto nos acerca a nuestra responsabilidad de encontrarlo”.