Locura en Castelar: discutieron en un partido de fútbol, lo baleó e hirió al hijo de 6 años

Según declaró Melody, pareja de Hormaza, el origen del ataque habría sido una pelea en la cancha de fútbol El Toque, de Ituzaingó, que tuvo lugar hace una semana. Allí, en el marco de un partido amateur, se produjeron disturbios con otro hombre, vecino de la víctima, que vive en el barrio San Juan de Castelar Sur.

Sin embargo, al respecto la mujer sostuvo Hormaza "no intervino en la pelea, ni siquiera se metió, pero estaba ahí cuando pasó”.

Al momento del ataque, Hormoza y su hijo que circulaban a bordo de su Fiat Siena y el agresor en un BMW por calle William Morris, esquina Gervasio Pavón. En el video donde se observa cuando el atacante giró “en U” para seguir al auto de hombre.

nene baleado castelar

“Doblé por la calle Betheder en dirección a Gabriel Miró y Federico Nicolás Fernández, a quien todos conocen como ‘El Narigón’. Me cruzó el vehículo, bajó y directamente disparó aproximadamente a tres metros míos”, reveló la víctima al medio Primer Plano.

Según recordó, el agresor lo amenazó al grito de “Te voy a matar” y disparó. La bala impactó en el lateral derecho del auto provocando la rotura del vidrio de la puerta del lado del acompañante.

Como consecuencia, el nene de seis años resultó herido por las esquirlas y fue trasladado de urgencia al hospital René Favaloro de Rafael Castillo, donde informaron que el menor sufrió “una herida superficial en la ceja derecha provocada por una parte del proyectil”.

Melody informó que el nene “está fuera de peligro” aunque sostuvo: "Esto fue un intento de homicidio contra mi hijo y exijo justicia”.

El caso quedó radicado en la Fiscalía Nº 2 de Morón. En tanto la mujer agregó: “El nene está vivo de milagro y el atacante detenido. Pero no le hicieron peritaje del auto, que me dijeron que me lo lleve a casa, tampoco le allanaron la casa para buscar el arma y lo agarraron porque se entregó”.