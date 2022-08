Violento robo en Castelar: lo encerraron y lo tiraron al piso para quitarle la moto 

No esperaba que antes de llegar a la esquina de Avelino Palacios se iba a encontrar con cuatro delincuentes, que viajaban a bordo de dos motos. Entonces, quedó encerrado entre ambas y recibió un golpe desde atrás, por lo que cayó al suelo.

CASTELAR robo moto

Uno de los ladrones se subió a la Honda Wave blanca, aunque no podía arrancarla. Ante esta situación, Lautaro comenzó a correr al grupo de delincuentes, aunque no pudo detenerlos porque lograron encender la moto y escaparse de la zona del robo.

Tras este hecho, el joven se dirigió hacia la Comisaría 4 de Morón Sur y realizó la denuncia policial correspondiente.

Lautaro explicó el lamentable suceso que le tocó transitar en las últimas horas. "Venía de trabajar y siempre hago el mismo recorrido. Escucho el ruido de las motos y cuando me doy vuelta, veo que pasa la primera de las motos y la segunda me cruza y me apaga la moto tras sacarme las llaves. Ahí es cuando quiero hacer un movimiento para zafar y me choca", dijo en diálogo con el portal Primer Plano Online.