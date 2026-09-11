Catamarca: desesperación en la búsqueda de una mujer de 27 años que desapareció hace un mes
La familia de Maira Romina Cabrera la vio por última vez el 10 de agosto, cuando salió a encontrarse con el padre de su hija. Citarán a posibles testigos.
La Policía de Catamarca busca desde el 13 de agosto a Maira Romina Cabrera, una mujer de 27 años que fue vista por última vez cuando salió de su casa en la localidad de Casa Piedra, departamento de La Paz.
En un intento por esclarecer a dónde está la mujer las autoridades citarán la semana que viene a varios choferes de camiones tanto de Catamarca como de otras provincias que podrían aportar datos sobre su paradero.
El caso quedó en manos del fiscal de Instrucción N° 9, Luis Eduardo Córdoba Andreatta, y la fiscal Jorgelina Sobh, quienes tomaron declaración a la madre de la joven y ordenaron rastrillajes y otras pesquisas.
Catamarca: desesperación en la búsqueda de Romina Maira Cabrera
Maira fue vista por última vez por su familia el 10 de agosto de 2026, cuando salió de su domicilio en Casa Piedra, con su celular y vestida con la ropa que llevaba puesta dentro de la vivienda, explicó su madre, Nancy Beatriz Cabrera.
Nancy le dijo a la radio FM Municipal de Recreo, de Catamarca, que su hija se había ido a Telarito a las 19 del lunes 10 de agosto para encontrarse con Eduardo "Pumpuna" Cejas, su expareja y padre de su hija.
La mujer no llevó valija porque era un viaje en el día, y se tomó un colectivo de la empresa 25 de Agosto cuyo chofer declaró que se bajó en Telarito y que alguien la esperaba cerca de la garita de la parada.
Una de las hipótesis incluye la participación de camioneros que circulan por la Ruta Nacional 60 y que cruzan Catamarca, por lo que se citó a declarar en Recreo a transportistas provenientes de Mendoza, San Luis, Jujuy y Buenos Aires, informó el sitio Inforama.
También empezaron a analizarse videos de cámaras de seguridad de la vía pública, y las llamadas, geolocalizaciones y el impacto de líneas en antenas de telefonía.
La identificación de los testigos se logró con la colaboración de las Divisiones Trata de Personas de las provincias mencionadas.
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