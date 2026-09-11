Catamarca: desesperación en la búsqueda de una mujer de 27 años que desapareció hace un mes

La mujer no llevó valija porque era un viaje en el día, y se tomó un colectivo de la empresa 25 de Agosto cuyo chofer declaró que se bajó en Telarito y que alguien la esperaba cerca de la garita de la parada.

Una de las hipótesis incluye la participación de camioneros que circulan por la Ruta Nacional 60 y que cruzan Catamarca, por lo que se citó a declarar en Recreo a transportistas provenientes de Mendoza, San Luis, Jujuy y Buenos Aires, informó el sitio Inforama.

También empezaron a analizarse videos de cámaras de seguridad de la vía pública, y las llamadas, geolocalizaciones y el impacto de líneas en antenas de telefonía.

La identificación de los testigos se logró con la colaboración de las Divisiones Trata de Personas de las provincias mencionadas.