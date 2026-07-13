Cayó en Berazategui a un hombre con pedido de captura por abuso sexual agravado

Cómo fue la detención en Berazategui

El detenido quedó a disposición del Juzgado de Garantías N° 2 de Quilmes

Finalmente, mientras realizaban recorridas, los efectivos federales observaron a un hombre cuyas características coincidían con las del prófugo. El procedimiento tuvo lugar en la intersección de las calles 11 y 115, donde los policías lo identificaron y comprobaron que se trataba de la persona buscada por la Justicia.

Tras verificar su identidad, el acusado fue detenido. Según detallaron fuentes policiales, es un ciudadano argentino, mayor de edad, cuya identidad no fue difundida oficialmente. Luego de su arresto, quedó a disposición del Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial de Quilmes, a cargo del juez Martín Nolfi, que continuará con las actuaciones correspondientes en la causa.