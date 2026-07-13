Cayó en Berazategui a un hombre con pedido de captura por abuso sexual agravado
El hombre estaba prófugo de la justicia desde mediados de junio y fue capturado por la Policía Federal pública tras un discreto operativo de vigilancia.
Un hombre fue detenido en el partido bonaerense de Berazategui, acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado. La captura fue llevada a cabo por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), en el marco de una investigación impulsada por la Justicia de Quilmes.
El procedimiento fue realizado por agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad Nacional, luego de una serie de tareas de inteligencia destinadas a localizar al sospechoso, sobre quien pesaba un pedido de captura nacional.
Los detalles de la investigación de la Policía Federal
De acuerdo con la información brindada por efectivos policiales, la investigación comenzó a mediados de junio de este año, cuando la División Sistemas Biométricos de la PFA recibió un informe relacionado con una solicitud de detención emitida por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 8 de Quilmes, a cargo de la fiscal Bárbara Velasco.
El requerimiento judicial estaba vinculado a un hombre acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado. A partir del informe, la División Unidad Operativa Federal Avellaneda inició distintas tareas de campo y rastrillaje para determinar su paradero.
Durante la investigación, los efectivos consiguieron información que indicaba que el sospechoso frecuentaba la localidad de Berazategui. A partir de ese dato, se montó un operativo discreto de vigilancia en distintos puntos de la zona con el objetivo de ubicarlo y concretar su detención.
Cómo fue la detención en Berazategui
Finalmente, mientras realizaban recorridas, los efectivos federales observaron a un hombre cuyas características coincidían con las del prófugo. El procedimiento tuvo lugar en la intersección de las calles 11 y 115, donde los policías lo identificaron y comprobaron que se trataba de la persona buscada por la Justicia.
Tras verificar su identidad, el acusado fue detenido. Según detallaron fuentes policiales, es un ciudadano argentino, mayor de edad, cuya identidad no fue difundida oficialmente. Luego de su arresto, quedó a disposición del Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial de Quilmes, a cargo del juez Martín Nolfi, que continuará con las actuaciones correspondientes en la causa.
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