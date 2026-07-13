Frenética persecución y captura en la General Paz: un detenido es menor y tiene varios antecedentes por robo
Dos motociclistas eludieron un control policial, escaparon y fueron detenidos por la Policía de la Ciudad en Villa Madero.
Una frenética persecución policial que se extendió por la avenida General Paz culminó con la captura de dos jóvenes motociclistas en Villa Madero, partido de La Matanza. Uno de los detenidos menor de edad y cuenta con cuatro antecedentes por robo.
Todo se inició cuando Personal de la División Anillo Digital visualizó a dos jóvenes que circulaban por la avenida General Paz, a la altura Juan Bautista Alberdi, sentido al Riachuelo, sin casco y a bordo de una moto Bajaj Rouser 200.
Ante esta situación, efectivos de la Policía de la Ciudad intervinieron y, a través de señales lumínicas y sonoras, les solicitaron que detuvieran la marcha.
Así fue la persecución de la Policía de la Ciudad en la avenida General Paz
Pese a eso, los motociclistas no acataron la orden policial y aceleraron la marcha, lo que derivó en el inicio de una feroz persecución que se extendió por algunos kilómetros y que incluyó un choque contra el paragolpes delantero del patrullero y otro en la puerta del conductor en medio de un intento por eludir a los oficiales.
Finalmente, el rally policial finalizó sobre la colectora de la General Paz a la altura de la localidad de Villa Madero, en la provincia de Buenos Aires.
Los dos jóvenes fueron reducidos e identificados. Al ser corroboradas las identidades, se verificó que ambos eran domiciliados en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.
A su vez, se determinó que uno de ellos, de 17 años y que viajaba de acompañante, tenía cuatro antecedentes por robo en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, todos por hechos ocurridos entre 2023 y 2025.
En cuanto a la moto, al momento de ser inspeccionada, los efectivos observaron que no tenía puesta la llave de ignición y que el tambor de arranque estaba dañado.
En el caso intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de Menores N°7, a cargo de Gonzalo Oliver de Tezanos y la Secretaría 21 de Vanina Sanzol. Las autoridades judiciales dispusieron que se labren actuaciones por "encubrimiento automotor" y que se lleve a cabo la detención de los dos motociclistas.
El joven de 17 años fue trasladado al Instituto De Menores Inchausti y la moto quedó secuestrada.
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