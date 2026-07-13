Frenética persecución y captura en la General Paz: un detenido es menor y tiene varios antecedentes por robo

Algunos de los elementos secuestrados en el operativo

Los dos jóvenes fueron reducidos e identificados. Al ser corroboradas las identidades, se verificó que ambos eran domiciliados en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

A su vez, se determinó que uno de ellos, de 17 años y que viajaba de acompañante, tenía cuatro antecedentes por robo en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, todos por hechos ocurridos entre 2023 y 2025.

Uno de los detenidos es menor y tiene cuatro antecedentes por robo

En cuanto a la moto, al momento de ser inspeccionada, los efectivos observaron que no tenía puesta la llave de ignición y que el tambor de arranque estaba dañado.

En el caso intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de Menores N°7, a cargo de Gonzalo Oliver de Tezanos y la Secretaría 21 de Vanina Sanzol. Las autoridades judiciales dispusieron que se labren actuaciones por "encubrimiento automotor" y que se lleve a cabo la detención de los dos motociclistas.

La moto fue secuestrada

El joven de 17 años fue trasladado al Instituto De Menores Inchausti y la moto quedó secuestrada.