Encontraron muerta en una zanja a la jubilada de 79 años que había desaparecido con su perrita en Berazategui

Dina, sobrina de Victoria, había dicho que su tía "solamente hacía ese recorrido dos o tres veces por día", y que se movía "siempre acompañada, nunca sola".

"No era de salir, más que este recorrido", relató a Infobae la mujer al pedir ayuda para localizar a su tía en Berazategui.

Pero posiblemente para ese momento Victoria Modesta Aguirre y su perrita ya estaban a varias cuadras de su hogar, en algún lugar de Florencio Varela.

El caso sigue en manos de la fiscal Gabriela Hebe Mateos, de la UFI N° 1 del Departamento Judicial de Quilmes, quien ordenará la autopsia al cuerpo de Victoria para intentar determinar qué pasó.

Por de pronto se presume que la mujer y su mascota murieron ahogadas de manera accidental, porque aunque salieron de su casa a las 16 del jueves 19 de junio se les hizo de noche y no pudieron orientarse.