Encontraron muerta en una zanja a la jubilada de 79 años que había desaparecido con su perrita en Berazategui
Victoria había salido a pasear a su mascota, Luna, pero sus cuerpos fueron localizados casi dos semanas más tarde en un zanjón en Florencio Varela.
Las autoridades bonaerenses confirmaron este lunes el hallazgo de los cuerpos de Victoria Modesta Aguirre y su perrita, Luna, quienes habían sido vistas con vida por última vez el 19 de junio pasado en Berazategui.
Fuentes cercanas a la investigación confirmaron al sitio SMNoticias, que Victoria, de 79 años, y Luna, de 17, murieron ahogadas en un zanjón de la localidad de Florencio Varela, a unas 10 cuadras del último sitio donde las vieron pasar, que fue el cruce de Ruta 36 y la calle 29 A.
El hallazgo se produjo durante la tarde de este lunes, cuando personal de la Dirección de Espacios Verdes del Municipio de Florencio Varela que había sido asignado para cortar el pasto y otras tareas de limpieza empezaron a trabajar en las zanjas de calle San José y Calchaquí (Ruta 2).
Los cuerpos de Victoria y Luna estaban en el zanjón, que tiene entre 8 y 10 metros de profundidad y está lleno de agua.
Familiares de la mujer explicaron que tenía problemas de memoria y se desorientaba, y que su perrita de 17 años estaba casi ciega y sorda por su avanzada edad.
Dina, sobrina de Victoria, había dicho que su tía "solamente hacía ese recorrido dos o tres veces por día", y que se movía "siempre acompañada, nunca sola".
"No era de salir, más que este recorrido", relató a Infobae la mujer al pedir ayuda para localizar a su tía en Berazategui.
Pero posiblemente para ese momento Victoria Modesta Aguirre y su perrita ya estaban a varias cuadras de su hogar, en algún lugar de Florencio Varela.
El caso sigue en manos de la fiscal Gabriela Hebe Mateos, de la UFI N° 1 del Departamento Judicial de Quilmes, quien ordenará la autopsia al cuerpo de Victoria para intentar determinar qué pasó.
Por de pronto se presume que la mujer y su mascota murieron ahogadas de manera accidental, porque aunque salieron de su casa a las 16 del jueves 19 de junio se les hizo de noche y no pudieron orientarse.
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