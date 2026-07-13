Más cambios en el Hospital Garrahan: suman equipamiento de última generación para quirófanos

Entre las principales mejoras ya concretadas, mencionó el aumento salarial del 88% para el personal médico durante 2025, la incorporación de 310 camas hospitalarias de última generación, la reapertura del helipuerto, la instalación de un acelerador lineal para el tratamiento de niños con cáncer, la adquisición de un tomosimulador y la renovación total de las sillas de ruedas del establecimiento.

"La incorporación de estos nuevos Arcos en C demuestra que, cuando los recursos se administran con eficiencia, los resultados son concretos: más tecnología, mayor capacidad operativa y un Hospital Garrahan que continúa modernizándose para brindar una atención de excelencia a los niños y sus familias", concluyó el vocero.