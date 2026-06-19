Cayó en Chaco una joven acusada por estafas millonarias contra jubilados de Corrientes
La mujer era buscada por gestionar préstamos en distintas entidades bancarias sin autorización de las víctimas.
Una joven de 23 años, acusada de integrar una maniobra de estafas contra jubilados en Corrientes, fue detenida en las últimas horas en la provincia de Chaco en el marco de una investigación por la presunta gestión fraudulenta de préstamos bancarios. La causa apunta a una modalidad delictiva que habría afectado a varias personas mayores y que ahora suma un nuevo capítulo con la captura de una de las principales sospechosas.
Cómo se realizaban las estafas a jubilados en Corrientes
La joven era buscada por orden de la Justicia de Corrientes en el marco de una causa caratulada como “Supuesta Estafa”, que se encuentra bajo la órbita de un Juzgado de Garantías de esa provincia.
De acuerdo con la investigación, la acusada habría obtenido datos personales de jubilados para pedir créditos en distintas entidades bancarias sin autorización de las víctimas. Las operaciones irregulares fueron detectadas en Corrientes y dieron origen a una pesquisa que, con el paso de los meses, permitió reconstruir parte del circuito utilizado para concretar las maniobras.
Los investigadores analizaron movimientos bancarios considerados sospechosos y detectaron una serie de préstamos vinculados a personas que denunciaron no haber realizado esas gestiones. A partir del seguimiento de las operaciones financieras, los agentes pudieron identificar el origen de los pedidos de crédito y avanzar sobre la presunta participación de la ahora detenida.
Estafas a jubilados: cómo fue la detención en Chaco
El procedimiento se llevó a cabo el jueves por la tarde en la localidad chaqueña de Concepción Bermejo, luego de una investigación coordinada entre efectivos de la División Investigaciones Complejas Interior Charata y la Policía de Corrientes. Los investigadores lograron ubicar a la joven en una vivienda situada sobre la calle Hipólito González, donde finalmente concretaron su detención.
De acuerdo con lo informado por el portal Diario Chaco, la captura se produjo tras un pedido de colaboración enviado por áreas especializadas de la Dirección General de Asuntos Judiciales y Represión del Delito, Dirección Trata de Personas, Búsqueda y Captura de la Policía de Corrientes, quienes aportaron información clave para orientar la búsqueda en territorio chaqueño. Ese intercambio de datos permitió establecer el paradero de la acusada y concretar el operativo.
Tras ser notificada de la medida judicial, la detenida quedó alojada de manera provisoria en la Comisaría de Concepción Bermejo, mientras se completan los trámites para su traslado a Corrientes con el objetivo de que preste declaración.
Mientras, los investigadores continúan trabajando para determinar si actuó sola o si formaba parte de una estructura más amplia dedicada a cometer estafas contra jubilados. La causa sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.
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