Cayó en Chaco una joven acusada por estafas millonarias contra jubilados de Corrientes

El procedimiento se llevó a cabo el jueves por la tarde en la localidad chaqueña de Concepción Bermejo, luego de una investigación coordinada entre efectivos de la División Investigaciones Complejas Interior Charata y la Policía de Corrientes. Los investigadores lograron ubicar a la joven en una vivienda situada sobre la calle Hipólito González, donde finalmente concretaron su detención.

De acuerdo con lo informado por el portal Diario Chaco, la captura se produjo tras un pedido de colaboración enviado por áreas especializadas de la Dirección General de Asuntos Judiciales y Represión del Delito, Dirección Trata de Personas, Búsqueda y Captura de la Policía de Corrientes, quienes aportaron información clave para orientar la búsqueda en territorio chaqueño. Ese intercambio de datos permitió establecer el paradero de la acusada y concretar el operativo.

Tras ser notificada de la medida judicial, la detenida quedó alojada de manera provisoria en la Comisaría de Concepción Bermejo, mientras se completan los trámites para su traslado a Corrientes con el objetivo de que preste declaración.

Mientras, los investigadores continúan trabajando para determinar si actuó sola o si formaba parte de una estructura más amplia dedicada a cometer estafas contra jubilados. La causa sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.