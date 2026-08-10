Ushuaia vivió una noche mágica: 120 esquiadores bajaron el cerro Martial con antorchas

Otro de los momentos destacados estuvo protagonizado por los más chicos. Más de 90 integrantes de la escuela Martial Kid realizaron su propia bajada acompañados por sus familias y llevando pequeñas luces. La iniciativa permitió que los niños fueran parte de una tradición que busca mantenerse vigente y transmitirse de generación en generación.

La Bajada con Antorchas también apuesta al turismo en Ushuaia

Además de su importancia para los habitantes de Ushuaia, la celebración volvió a funcionar como una vidriera turística para la ciudad. El evento fue organizado por Cerro Martial con la colaboración del Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR).

En ese marco, el presidente del organismo, Dante Querciali, destacó la realización de un FamTour destinado a operadores turísticos provenientes de Brasil, Uruguay y Paraguay. El objetivo fue mostrar la Bajada con Antorchas como parte de la oferta que Ushuaia puede ofrecer durante la temporada de invierno.

La propuesta apunta a captar tanto a los visitantes que llegan interesados específicamente en el esquí y los deportes de nieve como a aquellos turistas que buscan experiencias diferentes durante su estadía en la ciudad. De esta manera, una celebración que nació vinculada con la actividad de montaña fue consolidándose también como un atractivo turístico. Cada año, la combinación de nieve, luces, música y la tradicional ceremonia convierte al cerro Martial en uno de los escenarios más reconocibles del invierno fueguino.