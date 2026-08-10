Ushuaia vivió una noche mágica: 120 esquiadores bajaron el cerro Martial con antorchas
La tradicional celebración reunió a turistas y residentes en una postal única de invierno, con música, homenajes y una ceremonia final.
Ushuaia volvió a regalar una de las postales más impactantes de su invierno con una nueva edición de la tradicional Bajada con Antorchas. Más de 100 luces recorrieron las laderas del cerro Martial durante una celebración que reunió a residentes, turistas, familias y 120 esquiadores en el marco del Día del Montañés.
La actividad llegó este año a su edición número 31 y volvió a combinar deporte, cultura y tradición fueguina. El momento más esperado se produjo durante la noche, cuando una bengala lanzada desde la bahía de Ushuaia dio la señal para iniciar el descenso desde el glaciar Martial.
Los esquiadores comenzaron el recorrido utilizando bengalas y luego continuaron con las tradicionales antorchas, que iluminaron la montaña mientras avanzaban hacia la base del centro de montaña. La escena pudo observarse desde distintos puntos de la ciudad y volvió a convertir al Martial en uno de los grandes protagonistas del invierno fueguino.
La bajada que convirtió al cerro Martial en una postal iluminada
La programación comenzó durante la tarde, cerca de las 14, con diferentes demostraciones en Martial Park. Más tarde, las actividades se trasladaron hacia la base del cerro, donde los visitantes pudieron disfrutar de música en vivo, espectáculos artísticos y propuestas gastronómicas vinculadas con los productos y sabores de la región.
La ceremonia también tuvo un componente simbólico. Los participantes tuvieron la posibilidad de escribir en distintos papeles aquello que querían dejar atrás, desde situaciones difíciles hasta las denominadas “malas energías”. Los mensajes fueron colocados alrededor del muñeco que posteriormente fue quemado como parte del cierre tradicional de la celebración.
Otro de los momentos destacados estuvo protagonizado por los más chicos. Más de 90 integrantes de la escuela Martial Kid realizaron su propia bajada acompañados por sus familias y llevando pequeñas luces. La iniciativa permitió que los niños fueran parte de una tradición que busca mantenerse vigente y transmitirse de generación en generación.
La Bajada con Antorchas también apuesta al turismo en Ushuaia
Además de su importancia para los habitantes de Ushuaia, la celebración volvió a funcionar como una vidriera turística para la ciudad. El evento fue organizado por Cerro Martial con la colaboración del Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR).
En ese marco, el presidente del organismo, Dante Querciali, destacó la realización de un FamTour destinado a operadores turísticos provenientes de Brasil, Uruguay y Paraguay. El objetivo fue mostrar la Bajada con Antorchas como parte de la oferta que Ushuaia puede ofrecer durante la temporada de invierno.
La propuesta apunta a captar tanto a los visitantes que llegan interesados específicamente en el esquí y los deportes de nieve como a aquellos turistas que buscan experiencias diferentes durante su estadía en la ciudad. De esta manera, una celebración que nació vinculada con la actividad de montaña fue consolidándose también como un atractivo turístico. Cada año, la combinación de nieve, luces, música y la tradicional ceremonia convierte al cerro Martial en uno de los escenarios más reconocibles del invierno fueguino.
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