Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género: por qué se celebra cada 17 de mayo

Inclusión laboral y acceso equitativo al empleo.

Acceso integral a la salud y a la educación de calidad.

Protección efectiva frente a los crímenes de odio y los discursos discriminatorios.

Distintos informes internacionales advierten que, a pesar de los avances legislativos de las últimas décadas, aún persisten altos niveles de vulneración de derechos hacia el colectivo.

En el contexto local, diversas agrupaciones de derechos humanos y colectivos de la diversidad sexual desarrollan actividades culturales, charlas y movilizaciones durante la jornada. Argentina se ha destacado históricamente en la región por ser pionera en materia de derechos de la diversidad a través de normativas clave, tales como la Ley de Matrimonio Igualitario (sancionada en 2010) y la Ley de Identidad de Género (aprobada en 2012). La conmemoración de este día busca reafirmar el compromiso social hacia una convivencia libre de discriminación y basada en el respeto a los derechos humanos de todas las personas.

Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género

Embed - Día internacional de la lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género

ddd