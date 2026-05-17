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Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género: por qué se celebra cada 17 de mayo

Sociedad

La fecha está destinada a promover la igualdad de derechos y visibilizar las violencias y desigualdades que aún enfrentan las personas del colectivo LGBTIQ+ a nivel global.

Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género: por qué se celebra cada 17 de mayo

Cada 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. La fecha está destinada a promover la igualdad de derechos y visibilizar las violencias y desigualdades que aún enfrentan las personas del colectivo LGBTIQ+ a nivel global.

La elección de este día recuerda un hito histórico para los derechos humanos: el 17 de mayo de 1990, fecha en la que la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó oficialmente a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Aquella decisión significó un punto de inflexión en la lucha por el reconocimiento de la diversidad sexual y de género en todo el mundo.

Desde la despatologización dictaminada por la OMS, organizaciones sociales, organismos internacionales y gobiernos impulsan en esta jornada campañas de concientización y debates para denunciar la exclusión que afecta a lesbianas, gays, bisexuales, trans, travestis, intersexuales y otras identidades.

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La fecha también funciona como una plataforma para reclamar la implementación de políticas públicas orientadas a garantizar:

  • Inclusión laboral y acceso equitativo al empleo.

  • Acceso integral a la salud y a la educación de calidad.

  • Protección efectiva frente a los crímenes de odio y los discursos discriminatorios.

Distintos informes internacionales advierten que, a pesar de los avances legislativos de las últimas décadas, aún persisten altos niveles de vulneración de derechos hacia el colectivo.

En el contexto local, diversas agrupaciones de derechos humanos y colectivos de la diversidad sexual desarrollan actividades culturales, charlas y movilizaciones durante la jornada. Argentina se ha destacado históricamente en la región por ser pionera en materia de derechos de la diversidad a través de normativas clave, tales como la Ley de Matrimonio Igualitario (sancionada en 2010) y la Ley de Identidad de Género (aprobada en 2012). La conmemoración de este día busca reafirmar el compromiso social hacia una convivencia libre de discriminación y basada en el respeto a los derechos humanos de todas las personas.

Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género

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