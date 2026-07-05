Encontraron muerto al joven que era buscado desde hacía una semana en Santa Fe

Un camión municipal de Santa Fe golpeó un auto y salió volando una nena de un año: "Está viva de milagro"

Una nena de un año sobrevivió "de milagro", como relató su padre, tras salir despedida del auto de su padre después de que un camión de la Municipalidad de Reconquista, en Santa Fe, golpeara de atrás el vehículo.

La secuencia sucedió a las 18 del jueves sobre avenida Islas Malvinas al 1300, entre Lucas Funes y San Lorenzo, donde Enzo y su hija Magnolia, de un año y medio, quedaron sentados en el Fiat Siena del hombre a la espera de que la abuela de la pequeña hiciera unas compras.

Enzo, de 27 años, le explicó a la emisora Aire de Santa Fe que "fueron milésimas de segundo" en las que se jugó la vida su hija.

"Sentí el golpe y cuando levanté la mirada vi que mi hija salía despedida. La vi caer sobre el asfalto y salí corriendo", señaló.

Y agregó: "Veo que hay un par de personas adentro y voy a tener que esperar un ratito, y digo 'la bajo a Magnolia y caminamos un poquito ahí, en la vereda'. La desabrocho y en ese momento que saco la manteca de cacao para ponerle en los cachetitos y labios antes de bajar, y fueron milésimas de segundo donde siento el golpe y me agacho un poco. Cuando levanto la mirada veo que mi hija sale despedida, la veo caer al asfalto y atino a salir corriendo".

"No miré si venía alguien, fui corriendo a alzarla", reconoció una vez más en comunicación con Cadena 3 Rosario.

Al ser consultado por la declaración del chofer del camión, sentenció: "Es totalmente imprudencia porque supuestamente eso se desabrochó porque tenía a cinco metros un lomo de burro. El vago declara que se le salió ahí. Pero eso es totalmente mentira".

En el video y en el relato de Enzo quedó claro que el portón trasero del camión estaba abierto y por eso se estampó contra el Siena que estaba estacionado y lo hizo girar.

"Mi hija está viva. Para mí fue un milagro", reconoció Enzo. Magnolia estuvo bajo observación médica pero para este viernes ya estaba "todo perfecto, con un poquito de medicación por si surge algún dolor, pero totalmente fuera de peligro".