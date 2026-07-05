Trágico accidente en Chaco: murió un joven futbolista local de 18 años

En la publicación, la institución escribió: "Con profundo pesar, despedimos a nuestro jugador Jeremías Correa, hijo de la cantera que defendía nuestros colores con la fuerza que lo caracterizaba", y acompañó esas palabras con un sentido acompañamiento para sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento.

La muerte de Jeremías Correa generó una profunda tristeza en el ambiente deportivo de Chaco, donde distintas instituciones y allegados comenzaron a expresar sus condolencias, recordándolo no solo por su compromiso dentro de la cancha, sino también por la calidad humana que, aseguran, lo distinguía desde muy joven.