Trágico accidente en Chaco: murió un joven futbolista local de 18 años
Jeremías Lucas Correa falleció tras el choque entre la motocicleta en la que viajaba y un automóvil sobre la Ruta Nacional 11.
El fútbol chaqueño atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Jeremías Lucas Correa, un futbolista de apenas 18 años que perdió la vida durante la madrugada de este domingo en un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Nacional 11, a la altura de la localidad de Margarita Belén.
El joven, que se había formado en las divisiones inferiores del Club Atlético Central Benítez, viajaba como acompañante en una motocicleta Honda Titan cuando, por causas que aún son investigadas, el rodado impactó contra un Volkswagen Gol. El siniestro ocurrió alrededor de las 3:45, a la altura del kilómetro 1024.
Cómo fue el accidente
Tras el choque, personal médico llegó al lugar y confirmó el fallecimiento de Correa. En tanto, el conductor de la motocicleta, otro joven de 18 años identificado con las iniciales M.J.B., sufrió fracturas y politraumatismos, por lo que fue trasladado al Hospital Perrando, donde permanece internado en estado estable.
Por su parte, el automovilista, un hombre de 21 años, también resultó con diversas lesiones. Por disposición de la Fiscalía de turno, quedó aprehendido en el marco de una causa caratulada como presunto homicidio culposo en accidente de tránsito, mientras la Justicia avanza para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.
La noticia provocó una enorme conmoción en Central Benítez, institución en la que Correa dio sus primeros pasos como futbolista y en la que era muy querido por compañeros, entrenadores e hinchas. A través de las redes sociales, el club expresó su dolor con un mensaje dedicado al joven.
En la publicación, la institución escribió: "Con profundo pesar, despedimos a nuestro jugador Jeremías Correa, hijo de la cantera que defendía nuestros colores con la fuerza que lo caracterizaba", y acompañó esas palabras con un sentido acompañamiento para sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento.
La muerte de Jeremías Correa generó una profunda tristeza en el ambiente deportivo de Chaco, donde distintas instituciones y allegados comenzaron a expresar sus condolencias, recordándolo no solo por su compromiso dentro de la cancha, sino también por la calidad humana que, aseguran, lo distinguía desde muy joven.
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