Cayó en la Villa Zavaleta una "viuda negra" prófuga por el crimen de un jubilado
La víctima, de 73 años, fue asesinada en su casa de Vicente López. Hay otro hombre detenido y un tercer sospechoso prófugo.
Un hombre de 73 años fue asesinado en un nuevo ataque de viudas negras en la localidad bonaerense de Carapachay, partido de Vicente López. La principal sospechosa, que era intensamente buscada desde mediados de junio, fue detenida en las últimas horas en la Villa Zavaleta.
El crimen ocurrió el 10 de junio, pero se descubrió dos días después, cuando la hija de la víctima se acercó hasta la vivienda al no tener noticias sobre su padre. Una vez dentro, encontró al hombre tendido en el suelo de una de las habitaciones, atado de pies y manos y sin signos vitales.
Dos datos aportados por la hija del jubilado durante la denuncia fueron claves para los investigadores: el hombre ya había sido víctima de un robo bajo la modalidad viuda negra en diciembre de 2024 y era usuario habitual de aplicaciones de citas.
Cómo fue el asesinato del jubilado en Vicente López
La investigación del caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Investigación (U.F.I) Vicente López Oeste desde donde se ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad municipales y privadas, como una de las principales medidas.
De esa forma pudo establecer que la víctima llegó a su domicilio a las 21.14 en su auto Peugeot. Estaba acompañado por una joven, con quien ingresó a la vivienda.
Luego, alrededor de las 2 de la madrugada, dos hombres llegaron al lugar a bordo de un Volkswagen Suran negro, que circulaba sin patente. Minutos después, tanto los individuos como la joven que había entrado horas antes con el jubilado, se escaparon con los dos autos.
El vehículo robado a la víctima circuló hacia la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y fue abandonado en la Villa 21-24 -NHT Zavaleta.
Ataque de "viudas negras": quiénes son los dos detenidos
En cuanto al Volkswagen Suran utilizado durante la fuga, los investigadores establecieron que pertenecía a Maximiliano Ezequiel Vargas, de 34 años, quien poseía domicilio en el mismo barrio. El sospechoso fue capturado el 15 de junio en Lanús, cuando circulaba a bordo del vehículo.
Mediante el seguimiento de las cámaras también se pudo identificar a Brenda Magalí Noguera, de 22 años, como la “viuda negra”.
Luego de tareas encubiertas, análisis de cámaras y declaraciones testimoniales, la Justicia ordenó un allanamiento en un domicilio de la Villa Zavaleta, donde la mujer fue detenida en un operativo que contó con la colaboración de la Policía de la Ciudad.
La Fiscalía de Vicente López Oeste continúa ahora con la investigación para dar con el tercer sospechoso quien, a casi un mes del homicidio, continúa prófugo.
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