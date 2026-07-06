Cayó en la Villa Zavaleta una "viuda negra" prófuga por el crimen de un jubilado

Luego, alrededor de las 2 de la madrugada, dos hombres llegaron al lugar a bordo de un Volkswagen Suran negro, que circulaba sin patente. Minutos después, tanto los individuos como la joven que había entrado horas antes con el jubilado, se escaparon con los dos autos.

El vehículo robado a la víctima circuló hacia la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y fue abandonado en la Villa 21-24 -NHT Zavaleta.

Ataque de "viudas negras": quiénes son los dos detenidos

En cuanto al Volkswagen Suran utilizado durante la fuga, los investigadores establecieron que pertenecía a Maximiliano Ezequiel Vargas, de 34 años, quien poseía domicilio en el mismo barrio. El sospechoso fue capturado el 15 de junio en Lanús, cuando circulaba a bordo del vehículo.

Uno de los sospechosos fue detenido en Lanús

Mediante el seguimiento de las cámaras también se pudo identificar a Brenda Magalí Noguera, de 22 años, como la “viuda negra”.

Luego de tareas encubiertas, análisis de cámaras y declaraciones testimoniales, la Justicia ordenó un allanamiento en un domicilio de la Villa Zavaleta, donde la mujer fue detenida en un operativo que contó con la colaboración de la Policía de la Ciudad.

La principal sospechosa, de 22 años, fue detenida en Villa Zavaleta

La Fiscalía de Vicente López Oeste continúa ahora con la investigación para dar con el tercer sospechoso quien, a casi un mes del homicidio, continúa prófugo.