Feriados 2026 en Argentina: cuándo es el próximo fin de semana largo
Aunque septiembre llega sin feriado nacional, el calendario todavía guarda fechas clave que pueden convertirse en fin de semana largo antes de terminar el año.
El calendario de feriados en Argentina entra en su recta final con pocas fechas por delante. Entre jornadas inamovibles, días trasladables y fechas no laborables con fines turísticos, el último trimestre tendrá cuatro jornadas que influirán en el turismo, la actividad comercial y los días de trabajo.
Después de un septiembre sin feriados nacionales, el próximo descanso llegará en octubre y dará lugar a un fin de semana largo. Estas son las fechas confirmadas hasta diciembre y las diferencias que establece la normativa para trabajadores del sector público y privado.
Calendario de feriados de octubre: días de descanso y fin de semana extendido
El próximo feriado será el lunes 12 de octubre, fecha en la que se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Al coincidir con el sábado 10 y el domingo 11, dará lugar a un fin de semana largo para gran parte de los trabajadores.
La jornada está incluida entre los feriados trasladables que establece la Ley 27.399. Sin embargo, este año no será necesario modificar su fecha, ya que cae directamente un lunes.
Será el primer descanso de este tipo desde agosto, cuando se conmemoró el Paso a la Inmortalidad del general José de San Martín. La eventual suspensión de clases por esas fechas queda sujeta a las decisiones de cada nivel educativo, jurisdicción e institución.
Próximos fines de semana largos de 2026 en Argentina
Después de octubre, el calendario todavía tendrá algunas fechas que permitirán organizar nuevos descansos antes de terminar el año. El fin de semana largo del 10 al 12 de octubre será por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Luego llegará otro del 21 al 23 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional. En diciembre habrá una pausa extendida del 5 al 8 por el día no laborable con fines turísticos y la Inmaculada Concepción de María, mientras que Navidad formará otro descanso del 25 al 27.
En noviembre, el feriado por el Día de la Soberanía Nacional tiene como fecha original el viernes 20, pero será trasladado al lunes 23. De esta manera, se formará un nuevo fin de semana largo.
Diciembre tendrá una particularidad. El lunes 7 fue establecido como día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 8 será feriado por la Inmaculada Concepción de María. Si el empleador decide otorgar el lunes 7, los trabajadores podrán disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso, desde el sábado 5 hasta el martes 8.
El último fin de semana largo del año estará vinculado con Navidad. El viernes 25 de diciembre será un feriado inamovible, por lo que se podrá aprovechar junto al sábado 26 y domingo 27 para planificar una escapada.
Feriados inamovibles y trasladables: qué dice la ley
No todas las fechas especiales del calendario tienen el mismo alcance. Los feriados inamovibles conservan su fecha original, sin importar qué día de la semana ocupen. Un ejemplo es Navidad, que en 2026 será el viernes 25 de diciembre.
En cambio, los feriados trasladables pueden cambiar de día de acuerdo con las condiciones establecidas por la Ley 27.399, una medida que permite organizar determinados fines de semana largos.
También están los días no laborables con fines turísticos, que cuentan con una normativa diferente. Para 2026, el Gobierno fijó el 23 de marzo, el 10 de julio y el 7 de diciembre mediante la Resolución 164/2025. En estas fechas, la actividad del sector privado queda sujeta a la decisión de cada empleador.
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