 Feriados 2026 en Argentina: cuándo es el próximo fin de semana largo

El Gobierno firmó el Decreto 1606/2024 y hay feriado con fin de semana largo por el Primer Pueblo Patrio

Próximos fines de semana largos de 2026 en Argentina

Después de octubre, el calendario todavía tendrá algunas fechas que permitirán organizar nuevos descansos antes de terminar el año. El fin de semana largo del 10 al 12 de octubre será por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Luego llegará otro del 21 al 23 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional. En diciembre habrá una pausa extendida del 5 al 8 por el día no laborable con fines turísticos y la Inmaculada Concepción de María, mientras que Navidad formará otro descanso del 25 al 27.

En noviembre, el feriado por el Día de la Soberanía Nacional tiene como fecha original el viernes 20, pero será trasladado al lunes 23. De esta manera, se formará un nuevo fin de semana largo.

Diciembre tendrá una particularidad. El lunes 7 fue establecido como día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 8 será feriado por la Inmaculada Concepción de María. Si el empleador decide otorgar el lunes 7, los trabajadores podrán disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso, desde el sábado 5 hasta el martes 8.

El último fin de semana largo del año estará vinculado con Navidad. El viernes 25 de diciembre será un feriado inamovible, por lo que se podrá aprovechar junto al sábado 26 y domingo 27 para planificar una escapada.

Feriados inamovibles y trasladables: qué dice la ley

No todas las fechas especiales del calendario tienen el mismo alcance. Los feriados inamovibles conservan su fecha original, sin importar qué día de la semana ocupen. Un ejemplo es Navidad, que en 2026 será el viernes 25 de diciembre.

En cambio, los feriados trasladables pueden cambiar de día de acuerdo con las condiciones establecidas por la Ley 27.399, una medida que permite organizar determinados fines de semana largos.

También están los días no laborables con fines turísticos, que cuentan con una normativa diferente. Para 2026, el Gobierno fijó el 23 de marzo, el 10 de julio y el 7 de diciembre mediante la Resolución 164/2025. En estas fechas, la actividad del sector privado queda sujeta a la decisión de cada empleador.