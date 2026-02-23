Felipe Pettinato se llamó a silencio en el inicio del juicio por el incendio en Palermo
El músico decidió no declarar en la primera audiencia del proceso en el que está acusado de estrago doloso seguido de muerte por el fallecimiento del neurólogo Melchor Rodrigo.
Con la lectura de la acusación y el inicio de las testimoniales comenzó el juicio oral contra Felipe Pettinato por el incendio ocurrido en su departamento del barrio porteño de Palermo, donde murió el neurólogo Melchor Rodrigo. El proceso se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°14 de la Ciudad de Buenos Aires.
En la primera audiencia, el imputado optó por no declarar. El juez Enrique Gamboa le solicitó sus datos personales y le recordó su derecho a brindar su versión de los hechos, pero el hijo del periodista y músico Roberto Pettinato decidió guardar silencio en esta etapa del debate.
Pettinato, de 32 años, llega acusado de estrago doloso seguido de muerte, delito que contempla penas de entre ocho y veinte años de prisión. La Fiscalía sostiene que el incendio fue intencional y que como consecuencia directa de ese hecho falleció Rodrigo.
La madre de la víctima, Delia Beatriz Muzio, fue una de las primeras en declarar. Describió a su hijo como “un hombre de bien”, solidario y comprometido con su entorno. En su testimonio, señaló que el acusado frecuentaba el departamento y que, a su entender, mantenía una actitud insistente hacia el médico.
Además, cuestionó la conducta de Pettinato durante el incendio. Según su relato, el fuego comenzó en la habitación donde ambos se encontraban y aseguró que su hijo estaba dormido. “Salió sin lesiones y recién afuera dijo que había alguien adentro”, expresó ante el tribunal, dejando en evidencia su reproche por la falta de un intento de rescate.
Entre los testigos también declaró el policía de la Ciudad Roque Matías Lagoria, quien intervino en el operativo. Indicó que encontró a Pettinato en estado de shock en el piso 22 del edificio y que, según lo manifestado entonces, pidió que rescataran a su amigo. Otro efectivo, Rolando Álvarez, relató que al día siguiente custodió la habitación de la clínica Zabala donde el imputado permanecía internado y que solo solicitaba comunicarse con su familia.
El debate continuará con nuevas declaraciones y la presentación de pruebas periciales. La familia de Rodrigo actúa como querellante y espera que el proceso esclarezca las circunstancias del incendio que terminó con la vida del médico.
