Felipe Pettinato se llamó a silencio en el inicio del juicio por el incendio en Palermo

melchor rodrigo

Entre los testigos también declaró el policía de la Ciudad Roque Matías Lagoria, quien intervino en el operativo. Indicó que encontró a Pettinato en estado de shock en el piso 22 del edificio y que, según lo manifestado entonces, pidió que rescataran a su amigo. Otro efectivo, Rolando Álvarez, relató que al día siguiente custodió la habitación de la clínica Zabala donde el imputado permanecía internado y que solo solicitaba comunicarse con su familia.

El debate continuará con nuevas declaraciones y la presentación de pruebas periciales. La familia de Rodrigo actúa como querellante y espera que el proceso esclarezca las circunstancias del incendio que terminó con la vida del médico.