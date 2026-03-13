Cayó Sebastián Marset, el narco uruguayo más buscado de la región

Marset era uno de los narcotraficantes más buscados de Sudamérica en los últimos años. Se lo acusa principalmente de liderar una red internacional de tráfico de cocaína y lavado de dinero que opera entre Bolivia, Paraguay, Uruguay y Europa.

En 2023 escapó de un operativo policial en Santa Cruz de la Sierra, donde llevó una vida pública con otra identidad. Desde ese operativo del que logró huir, se desconocía su paradero.

En diciembre de 2025 había reaparecido públicamente en una entrevista con la radio 780 de Paraguay. En aquel momento, Marset se había conectado por videollamada, pero desde un paradero desconocido. A través de este medio, el delincuente había intentado negociar su entrega con la Justicia a cambio de la libertad de su familia.

Sebastián Marset Sebastián Marset fue caprurado en Bolivia.

En esa oportunidad, el narcotraficante también se mostró orgulloso de sus capacidades para escapar y evitar su captura: había asegurado que andaba por toda la región sin tener inconvenientes: "A mi no me atemoriza. Ando por todo Sudamérica, tranquilo, de un lado al otro sin ningún problema", advirtió.

“Yo lo único que pedía esa vez era que se dejara por fuera a mi familia. Eso era lo único que pedía. Y pedía ir a una cárcel normal y enfrentarme a la Justicia: tener un juicio, poder defenderme, tener mis abogados. No aceptaron. Me dijeron que no, que era imposible”, había detallado por entonces acerca de su proceso judicial.

Entre sus declaraciones, Marset también había especulado con que la Justicia lo quería sin vida: "Yo pienso que me quieren muerto por las cosas que sé, a que esté vivo. Por eso no aceptaron mi entrega pacífica", había dicho.