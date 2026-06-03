La Justicia le puso tobillera electrónica a Marcelo Porcel, el empresario acusado de abusar de 10 adolescentes
El empresario fue imputado por abuso sexual de menores en diciembre de 2025 pero hasta esta semana podía deambular sin ataduras por Palermo o Punta del Este.
Marcelo Eduardo Porcel, el empresario acusado del abuso sexual de al menos 10 estudiantes del Colegio Palermo Chico, se presentó este miércoles en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires para que le coloquen una tobillera electrónica para que la justicia registre sus movimientos.
Aunque fue imputado por abuso sexual de menores en diciembre de 2025 y desde abril de este año está procesado en esa causa, Porcel nunca dejó de circular libremente, ya sea por el barrio de Palermo, ya que reside en la torre Le Parc, o por Punta del Este y hasta en la Basílica de Luján, donde lo vieron el domingo pasado.
Pero la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó este miércoles el procesamiento de Porcel, de 51 años, con la obligación de usar una tobillera electrónica para su permanente de rastreo y geolocalización.
Según informó el sitio TN, inmediatamente después de la audiencia Porcel recién se presentó en una dependencia policial donde le colocaron el dispositivo electrónico.
Además de la tobillera para Porcel, los jueces de la Sala IV del tribunal también ordenaron entregar dispositivos de alerta a las víctimas para que puedan reportar si el empresario quiebra la orden de restricción de acercamiento que rige en su contra, ya sea en persona o por otros medios.
Aunque no hay una medida de prisión domiciliaria en su contra, Porcel debe mantener distancia de cada uno de los 10 adolescentes que lo denunciaron por hechos ocurridos ente 2022 y 2024, cuando eran compañeros de sus hijos en el Colegio Palermo Chico.
El juez Carlos Bruniard imputó a Porcel por abuso sexual gravemente ultrajante agravado, corrupción de menores y producción de representación sexual de menor de edad y le trabó un embargo por $ 111.564.950, además de prohibirle ausentarse de su domicilio por más de 24 horas.
Durante la audiencia de este miércoles los camaristas Ignacio Rodríguez Varela, Hernán López y Julio Lucini intimaron a Porcel a que se someta a la extracción de material genético para la realización de un análisis de ADN.
Mientras tanto, siete denunciantes reclamaron por escrito ante la Justicia que Porcel quede detenido.
Porcel fue concesionario del shopping Oh! Buenos Aires, que todavía está en construcción en lo que antes era el Buenos Aires Design, en el barrio de Recoleta.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario