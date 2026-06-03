La Justicia le puso tobillera electrónica a Marcelo Porcel, el empresario acusado de abusar de 10 adolescentes

Además de la tobillera para Porcel, los jueces de la Sala IV del tribunal también ordenaron entregar dispositivos de alerta a las víctimas para que puedan reportar si el empresario quiebra la orden de restricción de acercamiento que rige en su contra, ya sea en persona o por otros medios.

Aunque no hay una medida de prisión domiciliaria en su contra, Porcel debe mantener distancia de cada uno de los 10 adolescentes que lo denunciaron por hechos ocurridos ente 2022 y 2024, cuando eran compañeros de sus hijos en el Colegio Palermo Chico.

colegio palermo chico

El juez Carlos Bruniard imputó a Porcel por abuso sexual gravemente ultrajante agravado, corrupción de menores y producción de representación sexual de menor de edad y le trabó un embargo por $ 111.564.950, además de prohibirle ausentarse de su domicilio por más de 24 horas.

Durante la audiencia de este miércoles los camaristas Ignacio Rodríguez Varela, Hernán López y Julio Lucini intimaron a Porcel a que se someta a la extracción de material genético para la realización de un análisis de ADN.

Mientras tanto, siete denunciantes reclamaron por escrito ante la Justicia que Porcel quede detenido.

Porcel fue concesionario del shopping Oh! Buenos Aires, que todavía está en construcción en lo que antes era el Buenos Aires Design, en el barrio de Recoleta.