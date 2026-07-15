Un bebé y su hermana fueron internados por intoxicación con cocaína: la terrible acusación del padre
La principal hipótesis que maneja la Justicia de Chubut apunta a la manipulación intencionada de la sustancia. El hombre declaró contra su pareja y ambos quedaron presos.
Un caso que involucra a dos menores y droga conmociona a Chubut. Un bebé de cuatro meses y su hermana de tres años quedaron internados por una presunta intoxicación con cocaína y la Justicia provincial abrió una investigación.
Los hermanos fueron trasladados a la guardia del Hospital Andrés Isola de Puerto Madryn. El bebé permanece bajo observación médica y la niña fue dada de alta tras comprobarse que se encontraba en buen estado de salud.
La situación activó una investigación judicial para determinar cómo se produjo el episodio. La principal hipótesis que maneja la Justicia de Chubut apunta a la manipulación intencionada de la sustancia. De acuerdo con Madryn Ahora, el padre de los menores habría declarado ante la policía y familiares que la madre colocó cocaína en la mamadera luego de una discusión.
A partir de ese relato, el Ministerio Público Fiscal ordenó pericias toxicológicas y otras medidas de prueba. Los resultados serán clave para determinar qué sustancia provocó la intoxicación y cómo llegó al organismo de los chicos.
Mientras avanza la causa, tanto el padre como la madre quedaron detenidos. La Justicia busca reconstruir la secuencia completa del hecho y establecer responsabilidades.
Los niños continúan internados y evolucionan bajo seguimiento médico. El caso generó conmoción en la provincia por la gravedad de la denuncia y por la corta edad de las víctimas.
El caso vuelve a poner foco en una problemática que preocupa y se advirtió que este tipo de situaciones parecen repetirse cada vez más. Sofía Testino, médica pediatra del Hospital de Trelew, aseguró: “La verdad que es la no noticia, porque esto viene pasando desde hace tiempo, muy frecuentemente. Tenemos muchísima cantidad de adolescentes intoxicados con cocaína. Te diría que es cosa de casi todos los días”.
“Hemos tenido chicos de meses, menores de un año, con intoxicación a través del pasaje por leche materna o porque encontraron cocaína en la casa”, dijo Testino. La pediatra también brindó datos preocupantes: “Tenemos mucha más consulta e internaciones por intoxicaciones, intentos de suicidio y lesiones autoinfligidas que por bronquiolitis, neumonía o cuadros respiratorios”.
La profesional remarcó además el alto riesgo que implica la exposición para los menores, ya que la cocaína puede provocar taquicardia, arritmias severas y hasta paro cardíaco. En exposiciones repetidas, la droga puede afectar el desarrollo neurológico y el sistema cardiovascular, y varios bebés presentan síntomas de abstinencia como temblores, excitación, somnolencia o alteraciones en la frecuencia cardíaca.
El aumento de intoxicaciones por cocaína en niños, bebés y adolescentes plantea nuevos desafíos tanto para los servicios de salud. Mientras tanto, la justicia avanza en el esclarecimiento del caso de los hermanos intoxicados en Puerto Madryn y los organismos de protección de niñez analizan la situación.
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