Femicidio de Cecilia Strzyzowski: Emerenciano Sena y Marcela Acuña seguirán detenidos

Es el segundo revés judicial de la semana para los líderes del clan Sena, puesto que el miércoles Sandoval ya había desestimado los pedidos de nulidad que solicitaron los defensores por las declaraciones testimoniales brindadas por César Sena y Acuña antes de quedar detenidos por el femicidio de Cecilia. Son las testimoniales que brindaron en una comisaría el 8 de junio pasado, horas antes de ser detenidos, y que mantienen su valor probatorio para la investigación.

Ricardo Osuna, defensor de la familia Sena, cuestionó esa prueba porque las declaraciones fueron hechas bajo juramento de decir verdad, a diferencia de una declaración indagatoria, que se considera un acto de defensa de los acusados: no se hace bajo juramento y no hay sanción para quien mienta.

El juez primero rechazó la nulidad y ahora consideró que los Sena podrían fugarse o entorpecer la investigación, por lo que determinó que lo más seguro es que continúen tras las rejas.

Investigan si Marcela Acuña orientó declaraciones de su asistente

Este jueves se incorporó al expediente el peritaje tecnológico realizado a uno de los teléfonos secuestrados en la casa del matrimonio Sena, que reveló que Marcela Acuña orientó declaraciones de su asistente. “Esto declaró César, aprendételo de memoria", le indicó a Fabiana González, otra de las imputadas.

Los mensajes, que se consideraron “de interés” para la causa, se enviaron el jueves 8 de junio a las 19.33. Luego de adjuntarle las capturas de lo que declaró su hijo y pareja de Cecilia Strzyzowski, César Sena, Marcela Acuña envió la contundente directiva a su asistente, apenas horas después de que los tres declararan ante el fiscal Jorge Cáceres Olivera, acerca de los datos que tenían sobre la joven desaparecida.

“Fabi, esto es lo que declaró César. Aprendételo de memoria, vos, Gustavo (Obregón) y Diana (González, hermana de Fabiana). Vamos a anular la testimonial diciendo que estabas nerviosa y te confundiste en algunos tiempos”, le dijo la esposa de Emerenciano Sena a González y enfatizó: “Lean y relean lo de César. Diana, vos y Gustavo”.

En la declaración, primero testificó César Sena, luego su madre y, tercera, Fabiana González. Según informó el diario Norte, aquel trámite duró varias horas y se realizó en un marco de mucha tensión, ya que Acuña movilizó a su fuerza de choque, Mujeres al Frente, y estuvo a punto de forzar que se interrumpiera la declaración de su asistente, momento que le preocupaba ya que, de hecho, González contradijo las declaraciones previas.

Por ello, Acuña insistió en anular su testimonio y dijo “te confundiste en algunos tiempos”. Su mano derecha había afirmado que el día de la desaparición de Cecilia, el 2 de junio, ella se encontraba en la casa de los Sena, en Santa María de Oro al 1400, con su hermana Diana González y que, cerca de las 10, llegaron César y Cecilia. “Ella estaba con una mochila. Él me preguntó si la madre no le había dejado algo, después me fui al barrio Emerenciano”, sostuvo.

También comentó que conocía a los Sena “hace unos 20 años” y a Cecilia desde el “año pasado”. La describió como “una chica que apareció con César de la nada” e hizo referencia a que se casaron en secreto. “A los pocos días, se divorciaron”, sostuvo, sin hacer referencia a los motivos que, se cree, estuvieron relacionados al rechazo de Marcela Acuña hacia el matrimonio.