Cerraron después de 40 años una joyería por la crisis de consumo: "No hay ventas"

"Esto" viene siendo la crisis de consumo que paralizó no sólo el funcionamiento de comercios minoristas sino también la producción de más mercadería porque no hay a quién venderla.

Ahora, los dueños de La Perla están abocados a liquidar "todo lo que quedó de mercadería", vendido al costo y en efectivo. "Con transferencias hay descuentos, pago con tarjetas... Hasta fin de agosto estamos con todas esas promociones", señaló Corbalán.

La noticia tomó por sorpresa al público, que expresó su tristeza y, en algunos casos, su frustración con el clima político que llevó a la quiebra a miles de pymes desde diciembre de 2023.

"Siguen los éxitos de la motosierra", convino un usuario en Instagram, a lo que otra persona ironizó sobre los efectos impensados de la libertad en la capacidad de consumo.

"Fueron más de cuatro décadas acompañando momentos únicos: regalos, aniversarios, compromisos, cumpleaños y tantos recuerdos que quedarán para siempre en nuestros corazones. Queremos agradecer profundamente a cada cliente que nos eligió y confió en nosotros durante todos estos años. Gracias por formar parte de esta historia", cerraron desde la joyería de Monte Grande.