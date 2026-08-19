Cerraron después de 40 años una joyería por la crisis de consumo: "No hay ventas"
El local ubicado en Monte Grande sorteó las crisis de consumo de los ochentas, noventas y el 2001 y hasta sobrevivió a la pandemia, pero no a la recesión.
Los encargados de la joyería La Perla, ubicada sobre la calle Alem 268, en Monte Grande, anunciaron el 28 de julio pasado que el local cerraría sus puertas a fines de agosto "después de más de 40 años de historia", como explicaron. El motivo salió a la luz esta semana, y tiene que ver con la crisis de consumo.
Así lo resumió Nicolás Corbalán, que atiende el mostrador de La Perla, y se refirió a la caída en ventas que generó una crisis de consumo generalizada.
"Todo es tristeza porque son muchos años de trabajo, todo familiar, pero la situación no da para más", comentó Corbalán, quien recordó que hace 40 años el negocio empezó a funcionar "con poco, como todos los comercios en Monte Grande" y se mantuvo "a pesar de todas las crisis" que transcurrieron desde los ochentas hasta hoy.
"Pero llega un momento en que ya no se puede más. Las ventas bajaron muchísimo", sentenció ante la cámara del medio El Diario Sur.
"Los días especiales, como el Día de la Madre, el Día del Padre o Navidad, las ventas bajaron muchísimo y esos eran nuestros puntos fuertes y no hay ventas. Bajó peor que en pandemia, porque por lo menos en pandemia estábamos vendiendo online y nos movíamos de otra manera y ahora con esto... ni online ni presencial", explicó.
"Esto" viene siendo la crisis de consumo que paralizó no sólo el funcionamiento de comercios minoristas sino también la producción de más mercadería porque no hay a quién venderla.
Ahora, los dueños de La Perla están abocados a liquidar "todo lo que quedó de mercadería", vendido al costo y en efectivo. "Con transferencias hay descuentos, pago con tarjetas... Hasta fin de agosto estamos con todas esas promociones", señaló Corbalán.
La noticia tomó por sorpresa al público, que expresó su tristeza y, en algunos casos, su frustración con el clima político que llevó a la quiebra a miles de pymes desde diciembre de 2023.
"Siguen los éxitos de la motosierra", convino un usuario en Instagram, a lo que otra persona ironizó sobre los efectos impensados de la libertad en la capacidad de consumo.
"Fueron más de cuatro décadas acompañando momentos únicos: regalos, aniversarios, compromisos, cumpleaños y tantos recuerdos que quedarán para siempre en nuestros corazones. Queremos agradecer profundamente a cada cliente que nos eligió y confió en nosotros durante todos estos años. Gracias por formar parte de esta historia", cerraron desde la joyería de Monte Grande.
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