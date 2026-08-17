El drama del ajuste: de tener su propio comercio a vivir con toda su familia en la calle

Javier Milei junto a Luis Caputo.

Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y las cada vez mayores dificultades que también enfrentan sus vecinos por la disparada de las tarifas, sueldos que no acaompañan la inflación y la sostenida pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la solidaridad y ayuda entre vecinos también se resiente.

La angustiante situación comenzó además a afectar la salud del padre de Gastón que comenzó a padecer episodios de vértigo por el cual la semana pasada perdió el equilibrio, se cayó en la calle y sufrió profundas heridas en el rostro y otras partes del cuerpo por las cuales debió ser atendido.