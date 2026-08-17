El drama del ajuste: de tener su propio comercio a vivir con toda su familia en la calle
El ajuste de Javier Milei y Luis Caputo está liquidando el consumo interno y llevando a la ruina a miles de comerciantes que no logran sostener su actividad.
El derrumbe del consumo, merced del ajuste y la licuación de los salarios de los trabajadores que impulsan el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, como forma de combatir la inflación, está provocando una profunda crisis entre los comerciantes que ya no logran sostener su actividad.
Tal es el caso de Gastón y su mujer Mariela que luego de años de trabajar como tintoreros ya no lograron sostener su negocio y se encuentran hoy en situación de calle.
En diálogo con C5N Gastón contó que viven desde hace 5 meses junto a sus padres y su mujer en el Chevrolet Corsa familiar mientras buscan una salida a esta angustiosa situación.
Gastón y su familia tuvieron que desarmar el negocio que habían montado en la misma casa en que vivían, resguardaron las máquinas con las que trabajan y que constituyen el único capital que tienen y con el que apuestan a poder volver a salir adelante. Pero por ahora no tienen dónde volver a montar su negocio ni donde dormir por las noches más que el auto que tienen.
Así planteado el escenario, enfrentan día a día el duro desafío de reunir los 500 mil pesos mensuales que necesitan todos los meses para afrontar el gasto del guardamuebles donde dejaron sus máquinas y de conseguir algo más para poder comer. Para ello contaron hasta ahora con la solidaridad de sus vecinos que los ayudan con pequeñas transferencias a una billetera virtual que tienen con el alias bar.parque.catre y así ir tirando mientras encuentran una salida para poder volver a empezar.
Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y las cada vez mayores dificultades que también enfrentan sus vecinos por la disparada de las tarifas, sueldos que no acaompañan la inflación y la sostenida pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la solidaridad y ayuda entre vecinos también se resiente.
La angustiante situación comenzó además a afectar la salud del padre de Gastón que comenzó a padecer episodios de vértigo por el cual la semana pasada perdió el equilibrio, se cayó en la calle y sufrió profundas heridas en el rostro y otras partes del cuerpo por las cuales debió ser atendido.
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