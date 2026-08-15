Cerraron la Autopista Illia por obras viales: cuánto durará y qué desvíos conviene tomar

Cómo serán los cortes y cuáles son los desvíos

Ante este escenario, los vehículos que circulen hacia el norte deberán desviarse hacia las avenidas Figueroa Alcorta o del Libertador. Una vez superado el Aeroparque Jorge Newbery, podrán reincorporarse a Cantilo.

Además, el Paseo del Bajo a la altura de Retiro en sentido norte también permanecerá cerrado durante el fin de semana. En ese contexto, los vehículos de tránsito pesado serán desviados por Costanera, Güiraldes y Cantilo.

En sentido contrario, quienes se dirijan al centro porteño podrán utilizar tanto la autopista Illia como Lugones, ya que permanecerán habilitadas durante este período para el tránsito normal.

La circulación volverá a habilitarse el domingo a las 13. De todas maneras, durante ese día y el lunes, dos o tres carriles de la derecha se mantendrán restringidos para finalizar los trabajos que comenzarán este viernes por la noche.

Por qué realizan las obras en la zona

Con este cierre, se realizarán tareas enfocadas en la ejecución de los pilotes que estarán en la estructura del anillo peatonal metálico que formará parte del proyecto Pampa.

Como parte principal del proyecto, se construirá un puente peatonal y ciclovía en forma de anillo con estructura metálica, 140 metros de diámetro y 440 metros de recorrido total. Esa infraestructura permitirá cruzar por encima de las autopistas y de las vías ferroviarias.

El diseño prevé que funcione como conexión segura para peatones y ciclistas y también como mirador sobre el entorno. La obra sumará además un cruce peatonal bajo nivel con usos mixtos y espacios de permanencia en la parte inferior del anillo.

De acuerdo con la información oficial, esa configuración apunta a garantizar una circulación continua, accesible y segura para quienes se desplacen a pie o en bicicleta. La intervención forma parte de un plan de obras de movilidad e integración urbana en el norte de la Ciudad.