Cerraron la Autopista Illia por obras viales: cuánto durará y qué desvíos conviene tomar
Es por el avance de la obra del Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa.
El tráfico de la Ciudad de Buenos Aires se verá afectado este fin de semana, cuando la autopista Illia permanecerá cerrada en sentido a la provincia de Buenos Aires desde las 22 de este viernes 14 de agosto hasta el domingo a las 12.
La medida se dará por el avance de las obras del Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa. Además, el corte alcanzará a parte de Cantilo y estará acompañado por otras restricciones en el norte porteño.
La obra está proyectada para beneficiar a más de 17 mil personas y mejorar el movimiento de más de 38 mil vehículos diarios, con una reducción de los tiempos de viaje y una menor presión sobre los cruces existentes.
El Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad informó que la interrupción también alcanzará a parte de Cantilo y al Paseo del Bajo en sentido norte a la altura de Retiro.
El cierre regirá en sentido a la provincia de Buenos Aires. El domingo desde las 13 y durante el lunes la traza volverá a estar habilitada, aunque con entre dos y tres carriles derechos restringidos para completar las tareas iniciadas durante la noche del viernes.
Cómo serán los cortes y cuáles son los desvíos
Ante este escenario, los vehículos que circulen hacia el norte deberán desviarse hacia las avenidas Figueroa Alcorta o del Libertador. Una vez superado el Aeroparque Jorge Newbery, podrán reincorporarse a Cantilo.
Además, el Paseo del Bajo a la altura de Retiro en sentido norte también permanecerá cerrado durante el fin de semana. En ese contexto, los vehículos de tránsito pesado serán desviados por Costanera, Güiraldes y Cantilo.
En sentido contrario, quienes se dirijan al centro porteño podrán utilizar tanto la autopista Illia como Lugones, ya que permanecerán habilitadas durante este período para el tránsito normal.
La circulación volverá a habilitarse el domingo a las 13. De todas maneras, durante ese día y el lunes, dos o tres carriles de la derecha se mantendrán restringidos para finalizar los trabajos que comenzarán este viernes por la noche.
Por qué realizan las obras en la zona
Con este cierre, se realizarán tareas enfocadas en la ejecución de los pilotes que estarán en la estructura del anillo peatonal metálico que formará parte del proyecto Pampa.
Como parte principal del proyecto, se construirá un puente peatonal y ciclovía en forma de anillo con estructura metálica, 140 metros de diámetro y 440 metros de recorrido total. Esa infraestructura permitirá cruzar por encima de las autopistas y de las vías ferroviarias.
El diseño prevé que funcione como conexión segura para peatones y ciclistas y también como mirador sobre el entorno. La obra sumará además un cruce peatonal bajo nivel con usos mixtos y espacios de permanencia en la parte inferior del anillo.
De acuerdo con la información oficial, esa configuración apunta a garantizar una circulación continua, accesible y segura para quienes se desplacen a pie o en bicicleta. La intervención forma parte de un plan de obras de movilidad e integración urbana en el norte de la Ciudad.
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