Dos motochorros armados fueron detenidos en la Villa 1-11-14: uno tiene 10 antecedentes

El detenido de 18 años acumula diez causas penales por robo, tentativa de robo, encubrimiento y robo en poblado y en banda desde los 13 años. Además, pesan sobre él impedimentos legales vigentes: un registro por "robo con armas" en el Juzgado Nacional de Menores 1 y un pedido de paradero por comparendo en otra causa por "robo en poblado y en banda" en el Juzgado de Menores 7. El otro aprehendido, de 22 años, registra dos antecedentes por "robo agravado por el uso de arma", ambos de marzo de 2023.