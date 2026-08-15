Dos motochorros armados fueron detenidos en la Villa 1-11-14: uno tiene 10 antecedentes
Uno acumula diez antecedentes penales desde los 13 años. Circulaban en una moto robada y descartaron un revólver durante la persecución.
La Policía de la Ciudad detuvo a dos hombres de 18 y 22 años en la Villa 1-11-14. Ambos circulaban armados en una moto con pedido de secuestro y protagonizaron una fuga a pie por los pasillos internos del barrio.
El operativo comenzó cuando una mujer alertó al 911 sobre dos individuos armados en una moto negra. Según el llamado, los sospechosos intentaron robar a un transeúnte en Zelarrayán al 1800 y huyeron hacia el interior de la villa. Con esos datos, los efectivos montaron un cerco en la zona y avistaron a dos hombres con las características denunciadas, que circulaban sin casco.
Al recibir la voz de alto, los delincuentes desobedecieron, abandonaron el rodado en la vía pública y escaparon corriendo por los pasajes del asentamiento. La patrulla se dividió en dos grupos para seguirles el rastro y logró aprehenderlos a pocos metros. Durante la persecución, uno de los imputados arrojó un arma de fuego, maniobra que los agentes observaron y permitió el secuestro de un revólver Smith & Wesson calibre 32 con una munición en el tambor.
El detenido de 18 años acumula diez causas penales por robo, tentativa de robo, encubrimiento y robo en poblado y en banda desde los 13 años. Además, pesan sobre él impedimentos legales vigentes: un registro por "robo con armas" en el Juzgado Nacional de Menores 1 y un pedido de paradero por comparendo en otra causa por "robo en poblado y en banda" en el Juzgado de Menores 7. El otro aprehendido, de 22 años, registra dos antecedentes por "robo agravado por el uso de arma", ambos de marzo de 2023.
Las autoridades constataron que la moto Motomel Skua 150 negra tenía un pedido de secuestro activo por "hurto agravado en la vía pública" desde el 27 de julio de 2026, solicitado por la Comisaría Vecinal 7A. También secuestraron un teléfono celular Samsung.
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 44, a cargo de Alejandro Ferro, con la Secretaría 115 de Karina González, dispuso labrar actuaciones por "encubrimiento, desobediencia y portación ilegal de arma de fuego", ordenó la detención de ambos imputados y el decomiso de los elementos hallados.
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